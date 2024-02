Arzuaga y su contundente respuesta a Ríos: ‘La soberbia no es buena’

Tras el polémico empate entre Pereira y Junior por Liga, Juan David Ríos fue duro con los hinchas del Junior y los criticó por no ir al estadio a apoyar a su equipo en los respectivos partidos de local.



“Gracias a todos los hinchas de junior que comentan, así como se toman el tiempo de comentar vayan al estadio que los muchachos de junior estaban sorprendidos como nos acompaña nuestra hinchada sin tener que estar en finales”, dijo en su cuenta de X.

Esto ha hecho que el jugador se haya ganado las críticas de los aficionados del equipo ‘Tiburón’ y también de algunos exjugadores que militaron en el club barranquillero como es el caso de Martín ‘El Toro’ Arzuaga quien calificó de soberbias las palabras del futbolista del Pereira.



"El jugador debe centrarse en hacer las cosas bien para ser llamado por un club GRANDE. Actitudes como estas pueden cerrar puertas. Piensa, hijo, la soberbia no es una buena consejera. Con el respeto que merecen las instituciones, no has estado en un club grande", dijo el exfutbolista citando el trino de Ríos.



Por el momento, Ríos no ha contestado a la crítica del exfutbolista que fue contundente en su respuesta.