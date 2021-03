‘Somos conscientes, nos falta gol y estamos trabajando’: Marco Pérez

Marco Pérez lleva poco tiempo en territorio vallecaucano. Llegó para tratar de solucionar la falta de gol que fue notoria el año pasado en el Deportivo Cali y que hasta el momento no se ha podido solucionar.



Pérez solo ha anotado dos tantos, en la victoria 1-2 sobre el Junior en Barranquilla, pero está confiado en que el clásico de este jueves le podría permitir volver a celebrar en el arco rival.



Sobre el compromiso ante los escarlatas, señaló que “he visto los clásicos Cali vs. América, tuve la oportunidad de jugar el de Medellín vs. Nacional, ahora tengo la oportunidad de estar cerca si el ‘profe’ me da la oportunidad. Será un partido muy lindo y sabemos que los clásicos siempre hay que salir a ganarlos”.



Precisamente sobre las numerosas opciones desperdiciadas, especialmente con Ángelo Rodríguez, explicó que “hay jugadas que no hemos podido aprovechar, pero como delanteros no podemos estar bajoneados, debemos estar más fuertes, trabajar más duro, esto cada tres días nos regala una oportunidad. Le agradezco al equipo el trabajo que viene haciendo. Somos conscientes que nos falta más gol, pero estamos trabajando mucho eso, nos quedamos trabajando con Ángelo en la definición, porque tenemos las ganas, nos falta la puntada final, pero sé que con el favor de Dios se dará”.



En cuanto a lo que piensa de América, dijo que “tiene buenos jugadores y un buen equipo. Nosotros también venimos haciendo un excelente trabajo en equipo, somos líderes y va a ser un partido muy lindo ante el rival de patio”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces