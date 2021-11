'Mini Manchester City': Macnelly elogió cantera de Nacional ¿no gustó?

Macnelly Torres, quien conquistó diez títulos con Atlético Nacional, incluyendo la Copa Libertadores de 2016, hizo un comentario sobre el equipo prejuvenil al que comparó con el Manchester City de Pep Guardiola. El barranquillero de 37 años, que hasta 2020 tuvo acción en la liga colombiana con Alianza Petrolera, destacó el talento de la cantera verdolaga, y al parecer, su comentario no cayó muy bien entre algunos tuiteros.

"Qué equipo el sub 17 de Nacional", escribió 'Mac 10' en su cuenta de Twitter, y agregó: "Para mí un mini Manchester City". En medio de la ola de reacciones, un aficionado del Medellín le respondió: "Inflan mucho a los juveniles en todos los equipos, por eso es que esos pelaos llegan al primer equipo y de una la hinchada los quema o les mete presiones innecesarias".



Macnelly decidió responder a ese comentario en particular. Se sostuvo en la comparación. "Yo opino sobre un gusto personal ya es cuestión de cada quien si se infla o se cae o se tira eso no es motivo para no valorar lo que para uno se está haciendo bien", apuntó el exfutbolista que en Colombia jugó además en Cúcuta, Junior y Deportivo Cali.