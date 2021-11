Millonarios y Fernando Uribe, con diferencias para renovar contrato

Mientras que Millonarios compite en la Liga BetPlay II-2021 también está pendiente de armar su equipo para 2022. Y la renovación de Fernando Uribe, quien termina su contrato en un mes, es prioridad para la dirigencia del club bogotano.



Sin embargo, las negociaciones entre Millonarios y su goleador estarían en el momento más difícil, pues existen marcadas diferencias entre el ofrecimiento del club y las aspiraciones económicas del futbolista.



La situación es más compleja de lo que parece, según informaron los periodistas Guillermo Arango y Julián Capera en el programa de YouTube ‘Pola y Bola’. El viernes pasado hubo oferta de Millonarios, pero no llenó las expectativas de Uribe.



“El jugador pretendía un gesto más positivo por parte de la dirigencia desde lo económico: sí hay un incremento, pero no el que Uribe espera”, informaron.



Mientras que las negociaciones entre Millonarios y el jugador tratan de avanzar, el empresario de Fernando Uribe maneja dos ofertas: Junior de Barranquilla y un equipo de Turquía quieren al goleador.



“Uribe no tiene acuerdo con otro equipo. Así que no es un hecho que se vaya de Millonarios. Hubo una primera reunión en la que se aumentó el salario base, pero la cifra todavía no colma las expectativas de Uribe. En una segunda reunión, se mantuvo el salario básico y se ofreció un acuerdo en el que recibe dinero adicional por cada gol anotado, así como por cada objetivo grupal. Esa propuesta sigue siendo insuficiente. El club haría un ajuste en el plan de premios, le pagarán más por gol y objetivo de grupo, pero con el mismo salario”, fueron algunos de los detalles de las negociaciones entre el ‘20’ y el embajador.



“Por ahora, las negociaciones están en un momento complicado. Los números que ofrece Millonarios no los va a aceptar Fernando, y lo que quiere Uribe parece que el equipo no lo va a aceptar, así que están en un momento difícil. Hoy el tema es complejo y enredado”, aseguraron los periodistas, que están pendientes del entorno de Millonarios.