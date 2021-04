¡Sin pelos en la lengua! Suárez sobre la liga: 'es mala y antitécnica'

Luis Fernando Suárez, técnico de Atlético Bucaramanga, se refirió a la actualidad de liga colombiana en charla con El Alargue de Caracol Radio. Aseguró que deberían replantearse el campeonato, pensando en los procesos, y criticó fuertemente a la misma, a la que calificó como "mala y antitécnica".

"Es una liga mala, es antitécnica- Hay una exigencia muy grande sin tener el trabajo necesario. No puedo hablar de procesos ni de proyectos y soy consciente de que el nuevo entrenador debe ser capaz de generar procesos más rápidos de lo que antes se pedía. Me parece que el torneo, entre todas las situaciones que se dan, no da el tiempo para que los equipos se armen".



Y agregó: "la mitad de los equipos se arman y se desarman en un año, y eso da para que el torneo no sea bueno. Cuando los equipos no funcionan bien, al que primero sacan es al entrenador".



Su propuesta es que la Liga Betplay se juegue a un año. "Siempre lo he dicho y he pensado que el torneo colombiano debería ser de un año. Eso da más posibilidades de trabajar. Estar jugando cada tres días quita el trabajo de la semana. Si se van a tener dos campeonatos por año, más la copa y torneos internacionales, hay menos tiempo. Hay que pensar más en el espectáculo que en sacar campeón cada cuatro meses, que es lo que se busca en Colombia".



Finalmente, elogió el trabajo de los entrenadores que están en cuartos de final, en especial a Alberto Gamero, pero reconoció que no hay un candidato y que como está el panorama, cualquiera puede quedar campeón. "El fútbol colombiano es muy parejo, no sé si es bueno o es malo. No hay un candidato que esté por encima de los demás. Cualquiera puede ser el campeón en este campeonato".