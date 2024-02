Futuro incierto del 'Chino' Sandoval en el Cali: estaría cerca de irse

Deportivo Cali sigue buscando su mejor rendimiento para esta temporada de Liga BetPlay 2024 y aunque el equipo ha conseguido resultados, la institución podría recibir un gran golpe, pues su figura, Luis ‘Chino’ Sandoval estaría cerca de salir del equipo.



Al parecer Sandoval estaría pensando en dejar al Cali debido a que aún no ha recibido una oferta de renovación viable para poderse quedar y el jugador termina contrato en junio, por lo que podría negociar con otro club como agente libre.



Ante esa decisión, se dio a conocer que Sandoval tendría un preacuerdo con otro equipo, siendo Independiente Medellín con el que se habría acercado, según contó el periodista Carlos Arturo Arango.



El chino Sandoval

Nos puso a botar corriente a todos, directivos, hinchas, asociados, prensa. No fue leal ni sincero, desde enero firmó un precontrato con @DIM_Oficial , @AsoDeporCali , potenciándolo y valorizandolo , inserios! pic.twitter.com/i2TVVTsskE — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) February 13, 2024

Sin embargo, aún no habría algo cerrado con el poderoso y según reveló Felipe Sierra, Cali no habría contemplado una compra por el ‘Chino’ y el jugador sigue esperando una oferta del cuadro azucarero que se acomode a lo que quiere, aunque confirmó que el jugador ha tenido como prioridad al azucarero.



De igual manera, Sandoval no tendría solo la posibilidad de jugar en el Medellín, sino que también tendría ofertas en México y Argentina, pero no ha tomado una decisión final.



🚨 #Cali nunca estipuló una opción de compra por Luis ‘Chino’ Sandoval (24) y a hoy no hay nada cerrado ni firmado con #DIM; más allá de un interés. Él ha puesto al ‘azucarero’ como prioridad, pero NO ha recibido oferta de renovación acorde



👀 También hay sobre la mesa ofertas… pic.twitter.com/HMGGUjZtnk — Pipe Sierra (@PSierraR) February 13, 2024



​Por ahora, habrá que esperar cómo se desarrolla el tema de la continuidad de Sandoval, quien logró en el Cali tener una segunda oportunidad luego de su polémico paso por Junior y terminó siendo el club que lo volvió a potenciar como goleador.