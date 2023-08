Lucas González se preocupa por su América: ‘Se nos dificulta ganar’

Lucas González no salió conforme del estadio Sierra Nevada de Santa Marta, luego de que el América empatara 0-0 con Unión Magdalena, en partido pendiente de la fecha 2 de la Liga BetPlay II.



El técnico escarlata confirmó que “nosotros veníamos a ganar, veníamos por los tres puntos, montamos un equipo para intentar marcar en la primera parte y por eso pusimos una alineación fuerte, aunque habíamos jugado hace poco. Evidentemente, el equipo que queremos se parece mucho más al de la primera parte, en el segundo tiempo le ha costado a los jugadores, el esfuerzo ha sido muy alto”.



Lucas lamentó que “se nos dificulta ganar particularmente porque no hemos podido mantener nuestra portería en cero. Hemos hecho nueve goles, pero también nos han marcado nueve; de esos nueve que nos han hecho cinco han sido de penalti y eso no es normal”.



“Saco como positivo que son dos partidos seguidos con arcos en cero, que es algo que nos venía costando. No es coincidencia que este miércoles tengamos nuevamente a Jhon García y que él sea un punto en común en esas porterías en cero”, añadió el entrenador del América.