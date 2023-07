Colombianos libres que podrían fichar en Liga II: ¿Alguien se anima?

El listado de jugadores libres para 2023/24 sigue creciendo. A los jugadores de Selección Colombia, caso Yerry Mina, James Rodríguez, Alfredo Morelos y Juan Guillermo Cuadrado, quienes buscarían mercado en Europa, se suman otras figuras que acaban de terminar su vínculo o que incluso llevan varios meses sin equipo.



Israel Alba, quien podría fichar con Deportivo Pasto, y Luis Carlos Ruiz, recientes campeones con Millonarios en Liga BetPlay I-2023, hacen parte del grupo de jugadores que buscan club para el segundo semestre del año. Varios de ellos llegan con experiencia en el fútbol internacional. Véalos.

Jugadores que siguen libres y buscan mercado en FPC



Luis Carlos Ruiz, delantero - último club, Millonarios

José Luis Chunga, arquero - último club, Alianza Petrolera

Israel Alba, lateral derecho - último club, Millonarios

Luis Payares, defensor - último club, Patriotas

Kelvin Osorio, volante - último club, Santa Fe en mayo

Harrison Mojica, volante - último club, Alianza Petrolera

Cristian Martínez Borja, delantero - último club, U. Católica de Ecuador

Jeison Medina, delantero - último club, Lamia de Grecia

Gustavo Torres, delantero - último club, Bucaramanga en abril

Jown Cardona, volante - último club, Guangzhou de China

Ray Vanegas, delantero - último club, César Vallejo de Perú

Alejandro Artunguada, lateral/extremo - último club, Once Caldas

Ederson Moreno, volante - último club, La Equidad

Teófilo Gutiérrez, delantero - último club, Bucaramanga

James Sánchez, volante - último club, Unión Magdalena en 2022-II

Bréiner Paz, defensor - último club, Jaguares

Matheo Castaño, volante ofensivo - último club, Deportivo Pasto

Leyvin Balanta, lateral izquierdo - último club, Always Ready en abril

Darío Rodríguez, delantero - último club, Llaneros

Jaime Giraldo, lateral izquierdo - último club, Atlético Huila

Cristhian Subero, volante - último club, Bucaramanga

Andrés Rentería, delantero - último club, Deportes Tolima

Felipe Banguero, lateral izquierdo - último club, Águilas Doradas

Jhon Pajoy, delantero - último club, Once Caldas