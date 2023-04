Técnicos en vilo en Liga, con el tiempo en contra: resultados condenan

Profesión peligro, como en la serie de TV, es lo que han elegido los entrenadores de fútbol, especialmente los que dirigen en Colombia.

Una mala racha los puede condenar y una buena los puede salvar, por lo cual suelen no hacer caso de las críticas y concentrarse en lo que está en sus manos.



Hasta este momento han salido cinco entrenadores de la Liga Betplay, pero en el cierre de la ronda todos contra todos podría haber más novedades. Hay varios 'en capilla'



Pedro Sarmiento, Once Caldas

No ha podido ganar desde su llegada y el equipo es último de la tabla de posiciones con 12 unidades. El descenso acosa y son mejores los resultados que tenía su antecesor, el interino Elkin Soto. La invasión del campo por parte de violentos, que agredieron a jugadores, es el síntoma reprochable pero claro de la frustración que se vive.



Alexis Márquez, Atlético Bucaramanga

La apuesta por la sangre joven aún no da resultado: el DT suma solo 2 puntos de los 15 que disputó desde u llegada, como reemplazo de Armando. El juego sigue empantanado y hombres que deberían ser determinantes, como Teófilo Gutiérrez, han decepcionado. El propio DT denunció que deben salir del estadio con escolta policial, lo que describe el ambiente hostil alrededor del equipo.



Néstor Craviotto, Atlético Huila

La realidad es que el equipo tiene menos puntos que juego. Hay buenas presentaciones pero se hace difícil sumar y el puesto 17, con 15 unidades, no estaba en la cuenta del DT argentino. El mayor problema es la definición



Claudio Rodríguez, Unión Magdalena

No hay manera de criticar la falta de proceso porque el argentino ya tiene buen tiempo al frente de su plantilla. Pero después de 2022 de ilusiones, las realidades son elocuentes: puesto 18, solo 14 unidades de 30 en jeugo y el descenso, aunque no acosa, sí ronda. Hay voces que piden su salida en Santa Marta.