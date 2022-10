Caicedo y su dolor tras lesión: ‘tengo que correr hasta lo último’

La Selección Colombia debutó en el Mundial Femenino Sub 17 en India contra España en la primera fecha y no logró ganar a pesar de haber demostrado un juego parejo durante la mayoría de juego donde pudo aguantar hasta donde pudo para llevarse un punto.



Sin embargo, Colombia no sólo perdió el partido, pues también quedó con la duda de la lesión de Linda Caicedo, quien al finalizar el partido salió adolorida del campo y se convertiría en una baja importante de cara a los partidos contra China y México.



Por ello, luego de finalizar el partido contra España, Linda Caicedo habló con los medios de comunicación para aclarar el estado de su lesión y con un tono de tristeza dijo sentirse bien, pero deberá esperar la valoración médica.



"Por ahora estoy bien, obviamente hay dolor, pero tengo que correr hasta lo último por mi selección. Vengo aquí a aportar, dar lo mejor y siempre lo haré" añadió cuando le preguntaron por su estado de salud.



Igualmente, Linda Caicedo confirmó que quiere estar en los duelos decisivos en la fase de grupos para ayudar a su equipo hasta lo último de sus capacidades. "Debo recuperarme y pensar el partido que viene que es contra China y hay que salirlo a ganar", dijo convincente la delantera.



Por ahora, Linda Caicedo estará entre algodones, esperando evolución y ver si puede llegar al partido del próximo sábado contra China, pues deben ganar para seguir en la pelea, pues las asiáticas ganaron su primer partido y de sumar una victoria contra Colombia, asegurarían la eliminación del equipo de Carlos Paniagua.