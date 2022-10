Linda Caicedo prende alarmas en Colombia: no podía correr y así jugó

La Selección Colombia debutó contra España en la Copa del Mundo de la categoría Sub-17 Femenino en India. Su quinta participación contaba con el protagonismo de una nueva generación, y entre ellas, los ojos están puestos en Linda Lizeth Caicedo Alegría de un gran presente a nivel mundial. Linda le imprimió ese gran nivel ofensivo en especial en la primera parte al combinado nacional, pero se le vio mal físicamente.

Su velocidad dio de qué hablar para enloquecer a las zagueras de España. Tuvo la explosión deseada y pudo hilar pases con sus compañeras creando así peligro en el arco rival. En una acción, empezó a sentir molestias físicas durante la primera etapa, pero Carlos Paniagua no dudó en seguir contando con Linda Caicedo en el andar del juego.



Linda Caicedo prendió las alarmas en la primera parte, y la preocupación se agudizó en el complemento. Aunque entró para el remate del juego en el empate sin goles que culminó en el descanso, la primera jugada del segundo tiempo vio a Linda arrastrando esos temas físicos.



A los 48 minutos, Linda Caicedo peleó una pelota en la banda, y dos contrarias la marcaron, una de ellas, la pisó. Después de dicha jugada, no pudo explotar con su velocidad aquejando molestias y secuelas de la acción. No se le vio para nada bien, pero Carlos Paniagua no movió a su jugadora pese a que demostraba que le costaba pisar en cada intento de correr. Paniagua tomó el riesgo, pero no parece grave, pues intentó mejorar en sus zancadas y se le vio mejor en el último tramo.



Linda Caicedo tuvo otro golpe en la medular de la cancha, y con los brazos le pegó varias veces al césped aquejando el dolor que sentía. Sin embargo, Carlos Paniagua tampoco movió a su mejor jugadora.