Márquez y Bejarano le regalan el liderato al Unión Magdalena

Duelo por el liderato. Sí, Pasto y Unión Magdalena luchaban en el estadio Libertad por la parte alta de la Liga BetPlay. Los samarios siguen finos con el gol, especialmente Ricardo Márquez. Triunfazo del ciclón bananero en el Galeras, con una gran actuación de Carlos Bejarano y del ‘caballo’.

Duelo interesante entre ambos clubes, pues el arranque liguero de Pasto y Unión Magdalena ha sido de los mejores, que los mantienen en la parte alta de la tabla. Los visitantes empezaron a buscar las opciones para abrir el marcador. Al minuto 18, Nicolás Gil aprovechó un cobro desde la mitad de la cancha, ubicándose en el borde del área, para cabecear y anotar el primero del partido.



En adelante, Pasto adelantó sus líneas, presionando y buscando la forma de emparejar el compromiso. Sin embargo, el buen trabajo defensivo de los samarios no permitió que esto ocurriera. Fue hasta el minuto 40’ cuando Pasto cobró un tiro de esquina el jugador visitante, Brayan Correa, tocó la pelota con la mano.



Pese a la primera acción, el central no reanudó de inmediato, mientras recibía la información del AVAR. Tras unos minutos en discusión, el árbitro decretó penalti, el cual fue cobrado para Facundo Boné.



El inicio del segundo tiempo fue con la propuesta de los locales, atacando y buscando el arco de Bejarano, que empezó a mostrar solidez y seguridad, transmitiéndosela a todos sus compañeros. El trabajo de la visita fue muy equilibrado, aprovechando en qué momento atacar cuando replegarse. Al minuto 65’ llegó nuevamente la ventaja para el Unión. Ricardo Márquez aprovechó una acción en el área, luego de un rebote, anotando el segundo. El línea anuló la acción por fuera de lugar, pero luego de la revisión en el VOR de sus asistentes, el gol fue validado, sin necesidad de ir al RRA.



Pasto cargó todas sus líneas, en búsqueda del empate. Fue hasta el minuto 76’ donde los volcánicos lanzaron una serie de pelotas al área. Centro al área, que Jeison Medina empujó al fondo, con una acción previa con la mano del delantero. Luego del llamado del AVAR, el central la revisó y no dudó ni demoró en anular la acción.



El asedio del Pasto empezó, con remates de media distancia, apelando a la acción individual, por encima del juego colectivo. Carlos Bejarano fue fundamental, con las acciones que generó el elenco local, hasta el mismo Malagón probó y el portero respondió. Al minuto 84’, Estacio ganó por dentro en el tiro de esquina, remate que atajó el guardameta y Escalante, en la segunda acción, envió la pelota por encima del arco.



El final del partido estuvo retrasado, por la invasión de un perro en la cancha, que duró rondando el césped durante casi cinco minutos. Fue más desespero del Pasto, en el remate final, donde empezó a llenar de balones aéreos el marco de Bejarano. Gran victoria para el Unión, no solo por su papel en cancha, sino pensando en el descenso y en la parte alta de la tabla.