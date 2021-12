¡Para el recuerdo! Tres momentos que quedaron en la historia del FPC

Momentos inmemorables se presentaron durante este año, teniendo en cuenta el impacto que tuvo la pandemia en el fútbol colombiano y sobre todo los diferentes acontecimientos que tuvieron una repercusión en los seguidores futboleros.



Por tal motivo, en FUTBOLRED queremos recordar esos momentos donde el fútbol colombiano fue el protagonista.



1. Regreso de los hinchas a los estadios



En primera instancia y el hecho más importante durante el 2021 fue el regreso de los aficionados a los estadios de Colombia, luego de casi 500 días los hinchas del Independiente Medellín y Águilas Rionegro pudieron volver a pisar un estadio de fútbol.



El 16 de julio cerca de 3 mil personas ingresaron al Atanasio Girardot, dejando un puntapié para el retorno de los aficionados a los diferentes escenarios deportivos.



2. Teo se viste con la camiseta del Deportivo Cali



Uno los hechos que dejó huella en el 2021, es la despedida de Teo del Junior de Barranquilla, luego de jurar amor eterno por el equipo tiburón. La relación entre jugador y club tuvo una fractura, haciendo que el goleador no fuera renovado y tuviera que salir a buscar equipo.



Cuando todos pensaban que Teo se iba al fútbol del exterior, el barranquillero sorprendió con su vinculación con el Deportivo Cali, club con el que quedaría campeón en el 2021 II.



3. Unión Magdalena asciende a la Liga Betplay 2022



Lastimosamente, este polémico ascenso fue noticia a nivel mundial. En menos de 2 minutos, Unión Magdalena logró conseguir dos goles que le dieron el tiquete a la máxima categoría del fútbol colombiano.



La noticia se presentó por la facilidad que el equipo samario logró las dos anotaciones, donde los jugadores de Llaneros, equipo rival, fueron complacientes y no pusieron ningún tipo de resistencia para evitar los goles.



Estos eventos van hacer que el 2021 no se olvide por varios años, teniendo en cuenta parten la historia del fútbol colombiano.