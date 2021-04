¡No se regala nada! Tolima firma su cupo en las finales de la Liga

Las últimas fechas de la Liga están fenomenales. Tolima podía ser líder y apenas consiguió un punto, valiosísimo punto para clasificarse y ratificar su cupo en las finales del campeonato colombiano. Los locales empataron 0-0 contra Bucaramanga en el estadio Manuel Murillo Toro. Los visitantes tenían un opción matemática de clasificar pero desecharon esa oportunidad al no conseguir los 3 puntos.

La primera parte fue bastante movida, Bucaramanga y Tolima ofrecieron llegadas en ambos arcos, los locales sufrían porque la presión del Bucaramanga no los dejaba llegar a tres cuartos de cancha con posibilidades claras, sin embargo los remates desde fuera del área eran la salvación para el equipo dirigido por Hernán Torres. Bucaramanga se supo replegar, y cuando podía salir disparado de contragolpe lo hacía, la primera llegada clara fue un remate de Brayan Fernández a los 14 minutos; ocho minutos más tarde el Bucaramanga inquietó de nuevo con Álvaro Meléndez pero su disparo se fue desviado.

Tolima también creó varias oportunidades, la férrea marca de la visita no dejó llegar con claridad pero Jaminton Campaz al minuto 18 y Jeison Angulo al 37 pudieron desenfundar sus remates, salieron desviados pero dejaron la intención de abrir el marcador, finalmente el encuentro terminó en la primera parte 0-0.

Al minuto 58 Omar Albornoz del Tolima remató de cabeza desde el centro del área, su disparo se fue muy cerca del palo derecho, una opción inmejorable para abrir el marcador, el centro de José Guillermo Ortiz fue puesto como con la mano. Se mantiene el marcador 0-0 en el Murillo Toro. Poco a poco fue pasando el tiempo y las ganas de ambos equipos se fueron esfumando, los cambios no resultaron y poco tuvieron que ver con el resultado. Bucaramanga se acercó sin peligro y terminó ajustando pelotazos frontales muy fáciles para la defensa local.



Tolima sabía que el empate era negocio, 30 puntos en la tabla le permiten firmar su puesto en las finales de la Liga. Peleaban por la posibilidad de ser líder pero aun les resta un partido contra el Ámérica, los dirigidos por Hernán Torres culminan una semana perfecta, clasificación a Suramericana y clasificación a las finales.



Atlético Bucaramanga tenía una pequeña ilusión para clasificarse a las finales, antes de este partido le quedaban 9 puntos, ahora le restan 6 y las cuentas no salen sumándoles los 20 puntos que tienen actualmente. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez no ha tenido un buen cierre de campeonato.



