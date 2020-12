¿Cuántos siguen en el cargo? Los técnicos que finalizaron la Liga 2020

La Liga 2020 finalizó y dejó a un nuevo DT campeón en el FPC: Juan Cruz Real. El argentino, quien llegó a reemplazar a Alexandre Guimarães en América de Cali, le puso frente a las críticas y con esmero se consagró con el título navideño tras derrotar en la final a Independiente Santa Fe.

Pese a que Cruz Real no comenzó la Liga con el cuadro escarlata, el exJaguares logró plasmar una idea de juego sobre la marcha, hecho que lo hace merecedor de elogios, luego de la consecución de la estrella. Caso contrario a Harold Rivera, finalista del campeonato con el cuadro cardenal, quien estuvo al mando del equipo desde la primera fecha, pero que no le alcanzó el impulso para quedarse con el trofeo.



Casos como los de Cruz Real y Rivera se vieron durante esta difícil temporada en el FPC, pues, durante el año, varios equipos cambiaron de entrenador, otros los mantuvieron y algunos estrenarán DT en el 2021.

América de Cali: Producto del parón del fútbol ocasionado por la pandemia del covid-19, Alexandre Guimaraes dejó de ser el técnico del cuadro escarlata para darle paso al argentino Juan Cruz Real, quien comenzó dirigiendo a Jaguares de Córdoba y, en contra de todo pronóstico, se terminó llevando el título del 2020. Cruz Real seguirá en el 2021.



Alianza Petrolera: El cuadro de Barrancabermeja anunció que César Torres no va más en el dirección técnica del equipo. Su reemplazo en el 2021 será Wilson Gutiérrez.



Águilas Doradas: Finalizada la Liga, el equipo antioqueño informó que Francesco Stifano no continuará en el proyecto de la siguiente temporada. Por ahora no se ha anunciado un nuevo DT.



Boyacá Chicó: John 'La Flecha' Goméz dio por terminado su vínculo con el conjunto ajedrezado en el mes de septiembre, tras varias temporadas con el cuadro boyacense. Bélmer Aguilar fue quien ocupó su lugar y por ahora sigue al mando para el 2021.



Cúcuta Deportivo: En un año nefasto para el conjunto motilón, tres técnicos pasaron por el banquillo del cuadro de la frontera. El primero fue Jairo Patiño, luego asumió Jorge Ricardo Artigas, quien por motivos de fuerza mayor dejó de ser el estratega del conjunto rojinegro, para darle paso, en el final, a David Suárez.



En el 2021, Cúcuta no participará en la Liga tras el anuncio del Ministerio del Deporte de la suspensión del reconocimiento deportivo.



Deportivo Cali: Después de una temporada con gran inicio, pero con un decepcionante final, Alfredo Arias fue uno de los pocos técnicos que mantuvo en el cargo hasta el final. El uruguayo seguirá en el azucarero en el 2021.



Envigado: El equipo naranja es otro de las instituciones que mantuvo a su técnico, José Arastey, hasta el final. El DT español continuará con el proceso en el 2021.



Independiente Medellín: Tras una seguidilla de malos resultados y de polémica, el paraguayo Aldo Bobadilla dejó de ser el DT del 'poderoso'; su lugar lo ocupó Javier Álvarez, quien duró poco y le terminó dejando el cargo a Humberto Sierra. Para el 2021, el técnico será Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.



Jaguares: Consecuencia de los malos resultados en el inicio de la competencia, Juan Cruz Real dejó de ser el técnico de Jaguares de Córdoba, no obstante, su puesto lo ocupó José Alberto Suárez, que, por el momento se mantiene para el 2021.



Junior: Una de las salidas más sorprendentes del año fue la de Julio Avelino Comesaña de la dirección técnica del cuadro tiburón. El estratega renunció por motivos familiares y, en su reemplazo se anunció a Luis Amaranto Perea, quien segiurá al mando de los rojiblancos en el 2021.



La Equidad: El equipo asegurador inició la temporada con Alexis García y hasta el último partido lo sostuvo. El estratega seguirá al mando del equipo capitalino en el 2021.



Atlético Nacional: Tras perder con Millonarios por 3-0 en El Campín, el equipo verdolaga anunció la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica del equipo. Alejandro Restrepo tomó las riendas del cuadro antioqueño durante el final de la Liga, para después darle paso a Alexandre Guimaraes, quien estará al frente del equipo en la próxima temporada.



Millonarios: Luego de finalizar la participación en el 2020, Alberto Gamero continuará liderando el proyecto albiazul en el 2021.



Deportivo Pereira: Por razones familiares, Néstor Craviotto dejó de ser el entrenador del conjunto matecaña en el transcurso de la temporada. Alexis Márquez fue quien lo reemplazó hasta el último partido disputado en el certamen. Ahora, será Ricardo Artigas quien asuma la dirección en el 2021.



Once Caldas: Pese a la discutida campaña del equipo blanco en el 2020, Hubert Bodhert sigue manteniendo su cargo en el equipo y seguramente estará en el 2021.



Deportivo Pasto: El cuadro volcánico fue una de las revelaciones de la competencia y mantuvo a Diego Corredor en la dirección técnica. El estratega seguirá en el 2021.



Patriotas: El cuadro boyacense anunció la salida de Nelson Gómez de la dirección técnica, su lugar lo ocupó el español Abel Segovia, quien seguirá para la siguiente temporada.



Santa Fe: Finalista del campeonato colombiano, el cuadro cardenal mantuvo a Harold Rivera en la dirección técnica. El estratega de 50 años, seguirá al mando del equipo en el 2021.



Tolima: Otro de los técnicos que conservó su puesto durante la temporada fue Hernán Torres. Para el 2021 seguirá en el cargo.