¿Qué tanto deben preocuparse en los 8? Jaguares movió la tabla de Liga

Jaguares de Córdoba hizo la tarea: ganó de visita a Once Caldas y se mantiene con vida en el campeonato, al acecho del grupo de los ocho. Con este triunfo quedó a dos puntos del octavo y a 4 del sexto lugar. Los felinos no pueden perder y deben esperar la caída de uno de sus directos perseguidores. Este martes juega Medellín, que está noveno y buscará sacar de la fiesta al América.



El que si perdió una buena posibilidad fue Bucaramanga, que se vio sorprendido por Patriotas y cayó en su patio (0-1). Sin embargo, sigue vivo, pues tiene tres partidos por jugar. Ninguno, ni Jaguares ni Bucaramanga, tienen margen de error. ¿Acaso darán la sorpresa?...

Resultados del día



Bucaramanga 0-1 Patriotas

O. Caldas 1-2 Jaguares



Complemento de la jornada



Martes, 6 de abril

6:00 pm | Pereira vs Medellín

8:00 pm | A. Petrolera vs Santa Fe



Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional - 31 Pts (PJ 16)

2. La Equidad - 30 Pts (PJ 17)

3. Deportes Tolima - 29 Pts (PJ 16)

4. Atlético Junior - 28 Pts (PJ 17)

5. Deportivo Cali - 28 Pts (PJ 16)

6. Ind. Santa Fe - 27 Pts (PJ 15)

7. Millonarios - 27 Pts (PJ 16)

8. América - 25 Pts (PJ 16)

9. Ind. Medellín - 25 Pts (PJ 15)

10. Jaguares - 23 Pts (PJ 16)

11. Deportivo Pasto - 21 Pts (PJ 15)

12. Atlético Bucaramanga - 19 Pts (PJ 15)

13. Envigado - 16 Pts (PJ 16)

14. Patriotas - 16 Pts (PJ 16)

15. Boyacá Chicó - 15 Pts (PJ 16)

16. Águilas Doradas - 14 Pts (PJ 16)

17. Once Caldas - 13 Pts (PJ 16)

18. Deportivo Pereira - 9 Pts (PJ 15)

19. Alianza Petrolera - 4 Pts (PJ 15)