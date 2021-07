Deportivo Cali empieza una nueva ilusión ante Santa Fe en El Campín

Deportivo Cali ha tenido muy buenos comienzos de competencia, pero lamentablemente se ha quedado en las definiciones. Así ocurrió en cinco certámenes bajo la orientación táctica de Alfredo Arias, que esta vez con quiere hacer borrón y cuenta nueva.



Los verdiblancos debutarán este sábado (8:00 p.m.) en Bogotá frente a Santa Fe, en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2021.



En la convocatoria no aparecen Michael Ortega, quien continúa en reacondicionamiento, lo mismo que Marco Pérez, quien no continuará en el plantel y espera rescindir el contrato para vincularse a Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina.

Uno de los aspectos positivos es que la nómina se mantuvo en un alto porcentaje y se reforzó con un jugador que en 2015 fue su máximo anotador, Harold Preciado, quien regresó de China y a pesar de recibir mejores ofertas económicas se quedó en el equipo de sus amores.



Ahora con Preciado, el Cali espera acabar esa falta de gol que lo privó desde 2019 de llegar más lejos en Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana, ya que jugadores como Marco Pérez y Ángelo Rodríguez no respondieron a las expectativas.



De acuerdo con los anterior, la formación titular no sufrirá mayores variantes, el arquero uruguayo Guillermo De Amores confía en convertirse nuevamente en el ángel guardián, respaldado por una defensa que debe estar más aplicada.



Futbolísticamente el elenco ‘azucarero’ tiene diversas variantes, que con mayor tiempo de trabajo al lado del técnico Arias puede redundar en la disputa del título. En esas condiciones no hay excusa para quedarse por fuera de la final y ante Santa Fe será una buena oportunidad para demostrarlo.



El timonel charrúa reconoció la calidad del rival y manifestó que este duelo ha sido parejo durante el tiempo que lleva en el país, pero saldrá a imponer condiciones en El Campín.



Lo cierto es que con Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez y Preciado la ilusión es formar un tridente de mucha efectividad, que aproveche la mayor cantidad de opciones de gol.



Datos en el previo



Santa Fe solo ganó en una de las últimas ocho ocasiones que recibió a Deportivo Cali en Primera División (4 empates, 3 derrotas): Fue en el segundo campeonato de 2017 (2-0).



Santa Fe buscará volver a ganar como local tras tres partidos (2 empates, 1 derrota) para no extender la que es su racha más larga sin victorias desde la realizada entre noviembre de 2018 y agosto 2019 cuando hiló 14 sin triunfos en casa (7 empates, 7 derrotas).



Deportivo Cali solo se impuso en una de sus últimas seis presentaciones fuera de casa (2 empates, 3 derrotas): fue goleada ante Equidad en abril de 2021 (5-2).



Cali, con 279 en 20 partidos, fue el segundo equipo con el promedio de disparos por partido más alto de la Liga BetPlay I-2021.



Estadio: El Campín



Hora: 8:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: John Hinestroza (Chocó)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Mario Tarache (Casanare).



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado,Kevin Velasco, Jhon Vásquez Gastón Rodríguez; Harold Preciado (Ángelo Rodríguez).



D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces