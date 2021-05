Palmaseca, cada vez más lejos para albergar el duelo Cali vs Tolima

A pesar de tres intentos fallidos, Deportivo Cali mantiene la esperanza de que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 frente al Tolima se pueda realizar en su estadio de Palmaseca, aunque las condiciones anteriores que llevaron a su aplazamiento no han cambiado mucho.

Para nadie es un secreto la situación de orden público que vive el país y especialmente varias ciudades del Valle del Cauca, entre ellas Cali y Palmira, cuyos accesos permanecen bloqueados por grupos de manifestantes. Y en ese corredor se encuentra no solo el estadio de los verdiblancos sino también el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Hoy se realizó una nueva cita de la Comisión Local de Fútbol sin noticias positivas, lo que conlleva a otra para este jueves, con presencia de representantes de la institución y la Dimayor, para analizar si se puede o no realizar el partido en ese escenario.



Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, de nuevo en diálogo con FUTBOLRED explicó cómo están las cosas: “hoy se tuvo la reunión habitual de la Comisión Local de Fútbol para definir la situación correspondiente al partido entre el Deportivo Cali y el Tolima, la verdad sin mayores avances frente a lo que normalmente hemos trabajado y revisado en estos últimos días, la situación de orden público persiste, no hemos llegado a grandes avances a nivel del territorio y por ende la parte institucional no da el respectivo aval para que se lleve a cabo ningún partido”.



El funcionario agregó que “en este momento hay trabajos de mesas territoriales y a nivel de Presidencia, estamos esperando inclusive también que la cosa fluya, la Dimayor y el Deportivo Cali solicitaron un nuevo encuentro este jueves, pero mientras que la situación de orden público persista, la ciudad de Palmira no dará el respectivo aval para que se realice el partido, de todas maneras siempre estamos atentos a que las cosas se lleven de la mejor manera y poder dar las garantías que el fútbol colombiano y el deporte en general amerite”.



La no disputa de este compromiso ha tenido varias aristas, la última de ellas que los jugadores de ambos clubes se negaron a presentarse debido a la situación de orden público, ya que los manifestantes piden que por el momento no haya fútbol en el país. De hecho, Barranquilla vivió dos días efervescentes por desmanes en los juegos de Copa Libertadores que realizaron Junior y América en esa ciudad.



Bucaramanga y Envigado también habían quedado descartadas como opciones de ser sede de este partido, y aunque el Cali esperaba que pudiera hacerse en Palmaseca, este jueves la Dimayor tomaría una decisión. Jugarlo en un país cercano como Ecuador o Perú podría ser la alternativa.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces