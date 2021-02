Millonarios da su versión del caso Román: niega los problemas físicos

Andrés Felipe Román vive sus horas más difíciles, tras confirmarse que no superó las pruebas médicas para su anhelado fichaje por Boca Juniors.

El jugador de Millonarios presentó una anomalía cardiaca, según se conoció desde Argentina, situación que el club bogotano explicó, desde su punto de vista.



Afirma el club que "periódicamente" se somete a todos los jugadores a exámenes diagnósticos de índole cardiaco y de otras áreas con especialistas.



"En el caso puntual de Román sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta para la práctica del fútbol profesional". dijo el equipo azul en un comunicado.



La firma no se pudo realizar, según dijo Millonarios, por temas de calendario, más que todo: "debido al tiempo límite para las inscripciones y a la necesidad de hacer varios exámenes posteriores la trasferencia del jugador no puede ser realizada", añadió.



"​Millonarios adelantará en los próximos días los exámenes complementarios que los especialistas consideren necesarios", concluyó el club, sobre la situación de Román, quien está en medio del desconcierto tras enterarse ahora, después de muchos años de práctica de deporte de alto rendimiento, que existen estas condiciones.