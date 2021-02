El líder Deportivo Cali quiere dar un golpe ‘poderoso’ en Medellín

El líder Deportivo Cali visitará este jueves (8:10 p.m.) al Medellín en uno de los partidos más atractivos de la novena fecha de la Liga BetPlay I-2021.



Independientemente del resultado que se dé en el Atanasio Girardot, el conjunto verdiblanco se mantendrá primero del certamen, ya que suma 20 puntos y ninguno de sus persecutores podrá darle alcance, por lo menos en esta jornada.



Tampoco se puede negar que el cuadro orientado por Alfredo Arias tratará de resarcirse de su mala actuación como local frente al colero Alianza Petrolera, ante el cual debió esperar hasta el último minuto para rescatar un punto.



El rendimiento del elenco ‘azucarero’ como visitante es del 100% y qué mejor que continuar así ante un Medellín que bajo la dirección técnica de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ha ganado en jerarquía y practica un juego vistoso y de mucho ataque, con protagonistas como el vallecaucano Javier Reina, el uruguayo Matías Mier y el argentino Agustín Vuletich.



Ante Alianza, Arias ensayó con Ángelo Rodríguez y Marco Pérez como delanteros, excluyendo a Andrés Arroyo, pero no le funcionó el experimento y es probable que vuelva a utilizar sus extremos, el juego por bandas que tan buenos resultados le ha dado, aunque Arroyo y Kevin Velasco todavía no desequilibran como debieran.



De igual forma, se espera que Jhon Vásquez vuelva a ser el hombre que haga el enlace con la mitad y su banda para generar una buena cantidad de opciones para el cuadro verdiblanco, que Pérez vuelva a la senda del gol y Ángelo se quite la venda que no le ha permitido ser el artillero que con tanta expectativa llegó al plantel.



Cuando la maquinaria está bien engranada se genera una muy buena cantidad de aproximaciones al arco rival, este es un equipo que sale a atacar en cualquier cancha y ha logrado tener un equilibrio entre su defensa y ataque, aunque a veces se falla en las decisiones finales.



Cali tiene un buen ahorro y con ganar tres partidos más estaría dejando casi que lista su clasificación anticipada entre los ocho, lo que más adelante podría dar la posibilidad para rotar la nómina en el previo del comienzo de la Copa Suramericana, en cuya primera fase enfrentará al Tolima. Eso sí, hay que mejorar la definición.



Datos en el previo



Deportivo Cali obtuvo tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro duelos ante Medellín en Liga; es su mejor racha ante este rival desde diciembre 2014 – junio 2016 (7 partidos – 4 victorias, 3 empates).



Por segundo torneo consecutivo, el elenco ‘azucarero’ no ha perdido ninguno de sus primeros ocho partidos; desde que se juegan torneos cortos (2002), siempre había perdido al menos uno de sus primeros ocho juegos.



Dos jugadores del Cali han realizado 20 quites en este campeonato: Carlos Robles y Jhojan Valencia; un solo futbolista en el torneo los supera (21, Mauricio Castaño, de Jaguares).



Jueves 25 de febrero

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba)



Probable formación



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Andrés Arroyo, Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez (Marco Pérez).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces