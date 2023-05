¿Apresurado? Tras inicio de cuadrangulares, estos serían finalistas

Comenzaron los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023 con un común denominador: la dificultad para ganar el primer duelo.

Solo Alianza , que superó 5-3 a Águilas, los demás juegos se saldaron con empates: 1-1 Pasto vs Nacional, 1-1 Boyacá Chicó vs América y 2-2 Medellín vs Millonarios.



Por eso, a la luz de la estadística y aunque parezca muy preliminar una conclusión en la primera jornada, habría una luz sobre los posibles finalistas.



Según el sitio Matics Football, el primer finalista sería Nacional, con un porcentaje del 44.2 por ciento, seguido de Águilas con 27.4 por ciento, Alianza con 18.5 por ciento y Pasto con 9.9 por ciento.



En el cuadrangular B, Millonarios tiene un 46.4 por ciento de probabilidad, seguido por América con 23.2 por ciento, Medellín con 20.3 por ciento y Chicó con 10.1 por ciento.



La final, solo sobre los datos de la primera jornada, en la que muchos no corrieron mayores riesgos por la competencia internacional de esta semana, sería Nacional vs Millonarios.

🚨🏆 Los más probables para avanzar a la final en el 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗔 después de la primera fecha de cuadrangulares:



1. @nacionaloficial - 44.2%

2. @AguilasDoradas - 27.4%

3. @APetrolera - 18.5%

4. @DeporPasto - 9.9% pic.twitter.com/nioMxaDUrQ — Matics 💻 (@matics_football) May 23, 2023