¡Fiesta entre semana! Ocho equipos fueron campeones un miércoles

No es muy poco común que las finales del fútbol colombiano se celebren un día entre semana, desde que llegaron los torneos cortos a nuestro país, normalmente el título se define un fin de semana. Pero por cuestiones de calendario, en ocho oportunidades se ha tenido que definir el campeón un día miércoles.



En esta oportunidad el juego de vuelta de la gran final entre Deportes Tolima y Deportivo Cali se tendrá que definir un miércoles y será la novena final que se dispute este día, la segunda para el equipo pijao y la primera para los azucareros.



La primera vez que se jugó un torneo semestral fue en el 2002, el partido definitivo de la final se jugó el miércoles 19 de junio, entre Nacional y América, en Medellín, donde el cuadro escarlata consiguió el título tras vencer al verde por 0-1 (1-3 en el global).



El estadio Manuel Murillo Toro albergará por segunda vez una final un día miércoles, teniendo en cuenta que en el año 2006, fue testigo de como el Cúcuta Deportivo se coronaba campeón de Colombia, frente al equipo pijao.



Las finales en las que el partido de vuelta se ha disputado un miércoles son las siguientes:



2002-1 Nacional vs. América / miércoles 19 junio / campeón América

2006-2 Tolima vs. Cúcuta / miércoles 20 de diciembre / campeón Cúcuta

2007-2 Nacional vs. Equidad / miércoles 19 de diciembre / campeón Nacional

2010-1 Junior vs. Equidad / miércoles 2 de junio / campeón Junior

2011-2 Once caldas vs. Junior / miércoles 21 de diciembre / campeón Junior

2013-1 Santa Fe vs. Nacional / miércoles 17 de julio / campeón Nacional

2014-1 Nacional vs. Junior / miércoles 21 de mayo / campeón Nacional

2019-1 Pasto vs. Junior / miércoles 12 junio / campeón Junior