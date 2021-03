Clásico caleño y toda la emoción de la fecha 12: programación definida

Dimayor hizo oficial la programación de la fecha 12 de Liga Betplay, cuyo principal atractivo es el clásico del Valle del Cauca.



Estos son los días y horarios confirmados:



11 de marzo



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



12 de marzo



La Equidad vs Envigado FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +



Deportes Tolima vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win +



13 de marzo



Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win +



Patriotas FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



14 de marzo



Águilas Doradas vs Independiente Medellín

Hora: 5:35 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



15 de marzo



Atlético Bucaramanga vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +



16 de marzo



Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win +



Descanso: Independiente Santa Fe