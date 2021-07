¡Rueda la pelota en Colombia! Tres duelos a pura emoción en la Liga

Volvió la Liga BetPlay, llena de emociones, esas que el fútbol colombiano aporta. Tres juegos son los que acompañarán la jornada de sábado en Colombia, con dos partidos, entre los clubes grandes del país. Datos y estadísticas dejan estos duelos, pero, también hay otro esperado por la afición del eje cafetero, el regreso del Deportes Quindío a primera división.



La jornada la abrirán América vs Junior, a partir de las 3:30 p.m. en el Pascual Guerrero. En los cuatro duelos recientes, hay un triunfo para cada club y dos empates. Los barranquilleros, llegan con la esperanza de volver a ganar de visita, tienen dos empates y una derrota en sus dos salidas anteriores.



Deportes Quindío y Jaguares no solo será el intermedio del sábado, sino que este será el primer juego entre ambas instituciones en toda la historia en Primera División. Los cuyabros no ganan en la máxima categoría desde noviembre del 2013, cuando derrotaron a Boyacá Chicó. Mientras que los felinos, llegan con un invicto de tres fechas, producto del cierre de la Liga BetPlay I.



Santa Fe vs Deportivo Cali cerrarán la jornada en el estadio El Campín, poniéndole el moño a un sábado cargado de fútbol. El historial reciente favorece a la visita, pues ha logrado tres triunfos y cuatro empates en las ocho visitas más recientes a Bogotá, enfrentando a los rojos. Además, los de Harold Rivera tienen tres encuentros, como locales, sin conocer victoria. En el semestre pasado, ambos fueron importantes en ataque, pues lograron 282 y 279 remates al arco, respectivamente.