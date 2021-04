Más allá del escándalo: ¿Guarín podría ser despedido de Millonarios?

Fredy Guarín protagonizó en las últimas horas una riña familiar que acabó con su detención en Medellín. El episodio se suma a sus recientes ausencias en los entrenamientos de Millonarios, a rumores sobre problemas personales, a una lista que tiene más desencuentros que días felices con la camiseta azul.

Hoy nadie habla de su dieta, de su esfuerzo para estar a la altura del club del cual es hincha, el que aposto por él cuando pocos querían correr el riesgo y el que anunció que lo apoyará ahora que todo se reduce al escándalo de su imagen manchado de sangre, escupiendo ira e insultos y hundiéndose en el caos.



¿Es este el final de la historia de amor eterno que hace solo unos meses copaba las portadas? El equipo anuncia que no, que lo respaldará y apostará por la persona hoy con la certeza de una retribución del deportista mañana. Pero hay un marco legal que escapa al cariño al ídolo y que podría ser la última palabra no solo de su accidentado regreso sino, tal vez, de sus días en la cancha.



En su caso hay muchas preguntas que solo los términos precisos de su contrato, firmado a comienzo de enero de este 2021, podrán responder. Otras, en cambio, resultarán especialmente reveladoras.



¿Puede Fredy Guarín perder su trabajo por cuenta del escándalo de su detención?



"En principio, las situaciones que ocurren fuera del marco del trabajo y en el ámbito personal del trabajador no deben tener un reproche por parte del empleador, a menos que se haya pactado, por ejemplo, que es justa causa de terminación del contrato un acto de violencia ocurrido dentro o fuera de las instalaciones del trabajo, contra los valores o situaciones familiares, o sea algo muy específico para tener reproche disciplinario", explicó la abogada Juanita González, experta en derecho laboral y con amplio conocimiento en derecho deportivo.



El tema es que se suman sus recientes ausencias a los entrenamientos, rumores de renuncia, ruido alrededor del un equipo que lucha por clasificarse a la segunda ronda de la Liga: "es un hecho indeseable, es algo que no debe ocurrir y menos con una figura pública, sería muy importante saber si el jugador tiene algún tipo de compromiso frente a la imagen del club porque ahí si podría haber un reproche de parte del club, ya sea laboral o de otra naturaleza, por ejemplo civil, si es que hay una concurrencia con temas de imagen o publicidad. Pero en principio no puede haber medida disciplinaria por lo que ocurrió. No sería justa causa si no se pactó mantener buena conducta. Es indispensable, en ese orden, ver si las normas dentro de Millonarios tienen algo que pueda ser contrario o se le puede reprochar".



En resumen, no hay escándalo privado que pueda justificar en este caso un despido con justa causa... excepto en un caso: "a menos que se haya pactado un tema de imagen del trabajador, no puede Millonarios interceder en el tema. Es bien distinto si por los hechos ocurridos hoy le abren una investigación penal".



¿Por qué? ¿De qué manera cambia la situación si hay un proceso en su contra? "Más allá de denuncias, hasta que no haya condenas por un delito específico rige la presunción de inocencia además de un debido proceso con tradición y defensa". Claro, pero habría que esperar al fallo de una justicia que no se caracteriza por su agilidad.



Un asunto más no debería escapar a los ojos de Millonarios y es la declaración en la que el Mayor General Jorge Luis Vargas, al referirse a la atención de la denuncia y la captura del futbolista, deja en el aire una frase: "uso moderado, controlado de las sustancias que pueden generar dependencia". ¿Qué sustancia? No se se explicó.



Pero en este punto, la abogada González alude a un posible problema adicional: "la Policía sugiere consumo de 'sustancias' y ese comportamiento sí tiene una incidencia pero en lo deportivo, porque los jugadores no pueden consumir sustancias que puedan llegar a ser prohibidas y, a la hora de un control, sí podría tener problemas laborales porque eso sí podría tener una consecuencia disciplinaria".

​

Entonces, ¿hace bien Millonarios en arroparlo o qué debió hacer? "Si Millonarios lo rodea y dice que es un tema personal está bien. Pero yo sería más crítica y pensando en lo deseable en un grupo de trabajo me pregunto: ¿es mejor que lo resuelva por su lado o sería mejor exponer cómo la conducta no es correcta, cómo debe pedir disculpas por un hecho que se hizo público y en algún caso pudo afectar la imagen del club? Sería importante que Millonarios rechace actos de violencia intrafamiliar, respetando el ámbito privado del jugador pero que como club rechace agresiones entre las personas dentro y fuera de las canchas, es una oportunidad para reforzar valores. Aquí lo deseable es que llegue a un acuerdo con el jugador".