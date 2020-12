¡América no se esconde! El capitán y su estrategia final ante Santa Fe

El capitán, el líder, el jefe del vestuario de América de Cali, Gustavo Adrián Ramos, no tiene tiempo de pensar en fiestas ni en Navidad porque en su mente hoy solo está la final: "es extraño, como todo este año, muchos están de vacaciones pero nosotros estamos en la final, estamos muy contentos y trabajando día a día de la mejor manera posible".



Para el veterano goleador, que ha sido clave en estas fases finales y suma 9 tantos, los días se han exprimido para llegar a la cita de este domingo (6:00 p.m.) con Santa Fe, en la vuelta de la final de la Liga: "trabajamos en los conceptos y la idea de juego, hay una ventaja pero esto es fútbol enfrentamos al mejor equipo del año, un equipo muy fuerte de local, y no podemos fallar".



El partido que espera en El Campín



Como hemos afrontado todos los partidos, con mentalidad ganadora, buscar nuestras opciones, marcar goles y poner el partido a nuestro favor, pero es difícil, sabemos lo que ha hecho Santa Fe este año, pero tratamos de jugar a lo nuestro... Ustedes han visto siempre un América que busca el arco contrario, eso nos trajo a esta instancia, iremos al frente, ojalá se nos de un buen partido



El 'peligro' del 3-0



Nosotros tenemos que pensar en nuestro partido y saber que lo que se hizo quedó atrás, cuando empiece el juego tenemos que ir a ganar, advertirnos con responsabilidad, ser el equipo fuerte que lucha por cada pelota. Yo pienso en mi equipo, en nuestro trabajo, hacer un mejor partido acá por todo lo que genera y buscar un buen resultado. La localía no pesará tanto sin público, pero lo nuestro tiene que ser buscar el arco contrario.



Su pasado en Santa Fe



Mi paso por allá cuando me llevó el profe Gareca me llevó pero después ya no tuve oportunidad de jugar, pero eso ayuda a este jugador presente.



El recuerdo del campeón 2008



Aprendes a manejar situaciones, pero la tensión, la emoción de ganar un título está siempre, sabiendo que ha que prepararse. La primera final ese año teníamos un equipo muy fuerte pero esas ganas de querer resolver el partido en los primeros 90 minutos nos hizo cometer errores que aprovechó el Chicó y ya en Tunja fuimos a penaltis y no tuvimos suerte. Pero luego ya éramos más maduros para manejar la situación y eso hizo que fuéramos campeones.



La desconfianza



Hubo críticas, nos daban por eliminados, pero hay que saber salir de esas situaciones. El equipo siempre fue muy competitivo, eliminar a Nacional hizo que afuera nos vieran distintos pero nosotros siempre creímos, más allá de los resultados.



Las suspicacias por el covid



Es que nosotros trabajamos igual que todos, a muchos ya nos dio, Dios sabe cuándo de te toca, pero a nosotros unos tuvimos a mitad del torneo, otros finalizando y eso no lo controla nadie, ningún médico y a ti te toca es superarlo, como lo hicimos también nosotros. Tenemos la bendición de estar completos para las finales y solo pensamos que estamos a 90 minutos de dar un gran paso.



El secreto de la presión alta



​Hemos trabajado bien, esto ha sido un esfuerzo de todos. Los profes nos dan buena idea, nos preparan físicamente, nosotros lo trabajamos física y mentalmente para poder rendir.



Los veteranos y los jóvenes



Tenemos jugadores jóvenes con mucha calidad, que tienen el deseo del éxito y que saben escuchar. Saben que nos aportan mucho, lo hablamos todo y ellos ponen todo al servicio del equipo y por eso las cosas salen bien. Las cosas han salido bien todo el año, es buen momento. La preparación, la experiencia de todos, cuerpo técnico y jugadores, nos permite ayudar al equipo.



Líder del vestuario



Siempre estoy al servicio del equipo, trato de mostrar con trabajo, apoyar al equipo, prepararme. Cuando uno ha vivido tantas situaciones y ve jugadores que se abren espacio y necesitan un consejo o apoyo los escucho, ahí estoy y acá aprendemos todos, tenemos una buena combinación de veteranos y jóvenes.



El retiro en América

​

Me siento con ganas, sabiendo que puedo aportar y mientras sea asi jugare. N pensé en venir seis meses y retirarme sino jugar hasta que pueda aportar, el fútbol te nuestra para que estás y te marca las decisiones. Hoy estamos en una final. Hoy solo pienso que tenemos una final, pelearla y ganarla.



El cambio del fútbol colombiano en 11 años



​A nivel futbolístico hay mucha más intensidad que en mi época. En lo administrativo se mejoró mucho, pero es de paciencia y querer mejorar. en mi época había clubes que no pagaban, yo lo viví de América y eso cambió. Ojalá se sigan tomando decisiones para beneficio de los jugadores. Me fui con un club en una situación complicada pero es distinto hoy, puede mejorar y va a ser mejor con el tiempo.



Las salidas de Segovia y Sierra



Todos venimos con ilusión de jugar pero el profesor toma decisiones, solo juegan once y este año se ha visto el trabajo de todos. EL año pasado fueron importantes pero hoy se vive otra realidad, sin demeritarlos, otros jugadores aprovecharon su momento y estamos en la final, que es lo importante.



Mensaje a los hinchas americanos



​Que nos apoyen como siempre, que sepan que vamos a luchar esos 90 minutos por el título, pero pensando que el virus está, que hay que cuidarnos a notros y nuestras familias, tratar de estar muy tranquilos, esto pasa por el hincha americano y el de Santa Fe. Por delante de todo están la vida y al salud, que es lo más importante.