¿En Colombia aguantan los procesos? Poca continuidad de los técnicos

El arranque de la Liga BetPlay Dimayor y de las competiciones del 2022 estará marcado por el calendario corto y apretado, teniendo en cuenta las necesidades de entregar los estadios a tiempo para la Copa América Femenina y en el segundo semestre, para terminar antes del arranque de Catar 2022.



Con ese panorama, la expectativa de los aficionados estará en saber cómo formaran sus clubes, teniendo en cuenta los refuerzos y nuevas caras en cada uno de los planteles. Será un año lleno de fútbol, jugando prácticamente cada tercer día.



Ante esto, los estrategas deberán sacar no solo lo mejor de su repertorio, sino ser muy calculadores en los tiempos de trabajo, recuperación y de gestión de la nómina, sabiendo que será elemental tenerlos a todos en disposición para ingresar a la cancha.



Sin embargo, en Colombia se usa bastante la palabra proceso, apuntándole a la continuidad y constitución de un modelo e idea de juego que sea el bastión de una dirigencia, desde lo futbolístico. Pese a esto, en la Liga son pocos los estrategas que pueden jactarse no solo de mantenerse durante un tiempo en el mismo puesto, sino de tener la confianza de los directivos, con mira a los proyectos a mediano y largo plazo.



Pese a las complicaciones del 2020, cuando solo se disputó un torneo, son pocos los que se mantuvieron en sus cargos, mientras que otros, tuvieron que cambiar de cargo por una decisión gerencial o deportiva.



Comenzando por Hernán Torres, que llegó a finales del 2019 para reemplazar a Alberto Gamero en el Deportes Tolima. La constitución de una idea clara de juego directo, combinado con un equipo atlético, le dieron la posibilidad de ser el equipo mejor ubicado en la tabla de la reclasificación del 2021.



Además, logró el título del primer semestre y el subcampeonato para el remate del año. Para el 2022, el protagonismo esperado por los de Torres es el mismo, teniendo en cuenta que se reforzaron con jugadores fundamentales en cada una de sus líneas. Además, incorporando jugadores de selecciones nacionales.



Otro de los casos que le apuestan a los proyectos a mediano y largo plazo es Millonarios. Alberto Gamero llegó en sustitución de Jorge Luis Pinto a finales del 2019. En el caso del ‘Sonero’ el arranque no fue el mejor, cuando los resultados no se daban, pero daba destellos de lo que podría pasar más adelante. El cierre del 2020 dejó ver lo que podrían lograr, con un grupo lleno de canteranos.



Esos mismos jugadores, sumándole algunos refuerzos, llevaron a los azules a la final de la Liga, mostrando categoría. Pese a perderlos, gran parte de esa base se mantuvo, logrando una destacada participación en el segundo semestre. Jugadores formados en la casa, que se constituyen como figuras y han hecho parte de los procesos de Reinaldo Rueda a nivel de Selección Colombia, son la muestra del trabajo de Gamero.



Alexis García regresó a Equidad a finales del 2019, luego de conducir al Pasto hasta el subcampeonato en el primer semestre. La idea del estratega es conocida, pero ha ido evolucionando con destellos de criterio y bases sólidas, pese a que a muchos no gusta. En el primer semestre del 2021 estuvieron cerca de llegar a la final, la historia en la segunda parte del año no fue la mejor. Pese a esto, García tiene el respaldo del equipo y buscará ser protagonista en el 2022.



Otro de los que lleva un buen tiempo en su cargo es Carlos Silva, que está al mando del Unión Magdalena, que retornó a primera división, luego de estar durante dos años en segunda. Cabe destacar que el estratega volvió al ciclón para el segundo semestre del 2019.