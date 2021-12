¿Bochorno arbitral en Liga? Denuncian que Hinestroza perdonó expulsión

Una nueva polémica se ha producido en las últimas horas, esta vez en la Liga Betplay, en la que un error arbitral podría terminar en investigación.

Los hechos se registraron en el duelo América de Cali vs Deportes Tolima, el cual se disputó el pasado lunes, un día después de lo previsto por culpa del mal tiempo. El equipo de Hernán Torres se impuso 0-1 y esos tres puntos lo tienen virtualmente clasificado a la final del torneo.



Pues durante este duelo, según denunció el analista José Borda, el juez Jhon Hinestroza habría cometido un error que pudo ser decisivo para el desarrollo del juego.



Borda dice que el juez le habría sacado doble amarilla a William Parra, del Tolima, pero no lo expulsó: "Tremendo! El que tiene John Hinestroza pues no ha podido demostrar porque en el partido América de Cali vs. Deportes Tolima amonestó al jugador William Parra del Tolima dos veces y no lo expulsó, una al minuto 82:20 y la otra al 83:48 ¿Además del Intocable quien más debe responder?", señaló Borda en su Twitter.

Por el momento no hay declaraciones de la Dimayor o la Comisión arbitral, pero, de ser cierto, habría lugar a una investigación y una posible sanción.



Este jueves se cierra el cuadrangular B, en el que Tolima será finalista con un empate o una victoria, en el Murillo Toro contra Alianza, sin importar el resultado del duelo Millonarios vs América.