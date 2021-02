Argumentos del buen momento que vive Deportivo Cali, líder de la Liga

Los procesos serios tienen que dar resultados a largo plazo, aunque para cumplirlo haya que pasar por aguas turbulentas. Ese parece ser uno de los argumentos del actual líder de la Liga BetPlay I-2021, Deportivo Cali, al mando del uruguayo Alfredo Arias.



Es cierto que en la temporada pasada quedó eliminado en cuartos de final de la Liga 2020 a manos de Equidad, cuando su fútbol indicaba que podía llegar a pelear el título. También en los octavos de final de la Copa Suramericana al caer en su estadio 1-5 ante Vélez Sarsfield. Pero los directivos habían asegurado con antelación la continuidad del entrenador charrúa, confiados en que su proyecto deportivo los llevaría a buen puerto.

Los verdiblancos pasaron otro sorbo amargo al quedar por fuera en los octavos de final de la Copa BetPlay 2020 a manos del Quindío, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y perder 5-4 en la tanda de penales, pero ante Millonarios se consiguió el tiquete a la Copa Suramericana 2021 por la vía del repechaje. Sin embargo, una defensa inestable y un ataque poco efectivo que no respondió a la cantidad de oportunidades generadas, se convirtieron en los lunares de una campaña que pintaba bien hasta ese momento.



Este año, con mayor tiempo de trabajo y con gran convicción en una propuesta futbolística que propende por atacar siempre, sin importar el rival o si juega de local o visitante, a esta altura de la Liga los números respaldan la decisión de los directivos, que muestran orgullosos un equipo que marcha invicto y después de superar rivales de pocos pergaminos, derrotó en el propio Estadio Metropolitano al club que posee la mejor nómina del campeonato.



Ese 1-2 sobre Junior dejó a los ‘azucareros’ con 19 puntos, a casi 12 de asegurar su presencia entre los ocho, pero, ante todo, con un destacado funcionamiento colectivo. Entre otras cosas, no celebraba en esa ciudad desde hacía 12 años.



Incluso, elevó su media de un gol por partido y lo más importante, que podría ser el despertar goleador de Marco Pérez, quien con su doblete espera entrar en la senda que todos le conocieron en el Tolima, y por ahí también animar a su compañero Ángelo Rodríguez.



A diferencia de lo que vivió en 2020, con frecuentes empates, en la actual competencia suma 6 triunfos y solo una igualdad: 19 puntos de 21 posibles (el 90.5 %), sacándole parcialmente 6 unidades a Nacional, Millonarios, Santa Fe, Junior y Medellín, que lo escoltan en la tabla.



Y mucho más destacable que fuera de su reducto ha logrado el 100% de los puntos. Como visitante venció 0-1 al Pereira, Boyacá Chicó y Patriotas, mientras que en Palmaseca derrotó 1-0 a Águilas Doradas y Jaguares, y empató 1-1 con Envigado.



Como si fuera poco, hace unos días tuvo que despedir a su mejor jugador y goleador, el argentino Agustín Palavecino, quien no resistió a la oferta de River Plate, pero aun así el plantel se ve fuerte en todas sus líneas con la vinculación del arquero uruguayo Guillermo De Amores, con el zaguero Jorge Arias, el volante Carlos Arias, la capacidad de Jhojan Valencia, la velocidad y desborde de Jhon Vásquez, así como el regreso de Andrés Colorado.



En el acumulado general desde que llegó a la institución para reemplazar al argentino Lucas Pusineri, a comienzos de 2020, Alfredo Arias ha dirigido 30 partidos, de los cuales ha ganado 14 triunfos, perdió 3 y empató 3, además de que estuvo 22 fechas invicto el año pasado.



No hay duda que las cifras son alentadoras y desde ya invitan a su afición a soñar con la estrella 10 en un certamen que avanza de forma relámpago y en mayo debe entregar un nuevo campeón.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces