¿Qué le pasa al campeón? Empatitis tiene al América afuera de los ocho

Van siete fechas de una acelerada Liga BetPlay I-2021 que debe terminar en mayo. Parecería que apenas está iniciando, pero avanza en más del 30% y existe incertidumbre en la masiva y exigente afición del América de Cali porque su equipo todavía no levanta.

Es cierto que tiene un partido aplazado con Patriotas, el de la primera fecha, a realizarse en Tunja. Pero no deja de extrañar su puesto 12 del certamen con apenas 6 puntos, a 13 del líder solitario, su rival de patio, Deportivo Cali.



Su funcionamiento dista bastante de lo que hizo en el segundo semestre de 2020 para conseguir la estrella 15, aparte que se ha visto perjudicado por las sanciones de jugadores que eran titulares, como Marlon Torres, Yesus Vergara y Duvan Vergara, quienes se perdieron dos fechas del torneo por tratar de desquitarse de las ofensas de Teófilo Gutiérrez en ese polémico video de celebración de la final.



El técnico Juan Cruz Real ha estado incómodo, sacó de circulación a hombres que en el título de 2019 rindieron con Alexandre Guimaraes, como Juan Pablo Segovia (se fue a México), Carlos Sierra (pasó este viernes al Tolima) y a Rafael Carrascal lo tiene alternando, pero al mismo tiempo solicitó refuerzos que apenas están buscando entrar en sintonía con el resto de sus compañeros.



Sumar de a uno no rinde, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en lo que va de la Liga, y en el Pascual Guerrero, que había sido su fortín. Los rojos empataron 1-1 con Águilas Doradas, 0-0 con Bucaramanga y Santa Fe, mientras que de visitantes perdieron 2-1 con Junior y derrotaron 1-2 al Boyacá Chicó, que hasta ahora es su única victoria.



Haciendo el repaso a la actuación colectiva, tienen notas altas jugadores como el arquero Joel Graterol, que ha salvado acciones inminentes de gol, y el juvenil Santiago Moreno, que actúa como un experimentado, mientras que Adrián Ramos no desentona en su misión de luchar ante las defensas rivales. Falta el gol, algo que se ha vuelto costumbre en la mayoría de clubes del balompié nacional.



Seis puntos de 15 disputados representan el 40% de rendimiento, a todas luces una floja campaña, aunque con las incorporaciones del delantero Díber Cambindo y el extremo Jeison Steven Lucumí, los directivos consideran que quedaron bien cubiertos y pronto comenzará la remontada para tomar oxígeno y volver a estar entre los ocho primeros.



Lo real es que regresa la Copa Libertadores y el campeón colombiano tendrá que hacer olvidar la pálida imagen que dejó el año pasado, cuando terminó cuarto del Grupo E y fue eliminado en primera ronda.



Se viene Nacional este domingo (8:05 p.m.) en el Atanasio Girardot, con un técnico que conoce a los ‘diablos’ como Alexandre Guimaraes, y habrá que buscar el triunfo para alejar las grandes dudas que acompañan al conjunto vallecaucano en esta nueva edición del certamen doméstico.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces