Batalla por la clasificación, DIM recibe a Bucaramanga en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 6:05 de la tarde en el Atanasio al Atlético Bucaramanga, por la fecha 12 en la Liga II-2021. A pesar de la derrota contra Deportes Quindío, el poderoso necesita sumar en condición de local, para no perderle pisada a los equipos que siguen en carrera por un lugar entre los ocho. En cuanto a las novedades del equipo, el DIM recuperó a Edwar López para este partido, pero hasta último momento evaluarán si juega desde el inicio. Por su parte, Gabriel Camargo y Jean Pineda aparecieron disponibles para este partido.

“Sabemos que es un partido de gran importancia, pero tenemos claros que debemos encaminar el equipo, no estamos de paseo ni mucho menos. Atentos a las cosas que debemos mejorar, que es la generación de juego ofensivo. No estoy hablando de finalizar, porque si se generan opciones, aumentan las probabilidades de concretar”, detalló el técnico Julio Comesaña.



Sobre Edwar López, el estratega resaltó que “Edwar López lo vamos a esperar hasta última hora, queremos que se recupere bien, no queremos arriesgarlo y perderlo por el resto de la temporada”.



En cuanto al trabajo del equipo, Julio expresó que “durante la semana, hay que revisar varias cosas. En defensa debemos jugar en bloque, no desintegrar la estructura. Contamos con poco tiempo y estamos enfocándonos en temas puntuales. Debemos buscar sociedades que se interpreten bien para generar juego ofensivo, estamos buscando las mejores alternativas para acertar”.



Además, “si se hacen muchos cambios, vi a todos los jugadores, pero no tengo equipo. Queremos hacer una alineación para lograr un equipo, no hacer cambios por hacerlo, porque nos va a costar mucho. Tengo claro en donde estamos, apelando a la experiencia de los jugadores, todos somos responsables en el rendimiento, voy a insistir con algunas cosas y continuar con una idea de juego”.



En cuanto al rival, Comesaña remarcó que “Bucaramanga es un equipo que ha tenido estabilidad, cambió su técnico que generaron algo de inestabilidad, pero con el nuevo entrenador logró repuntar. Cuenta con grandes jugadores, una buena labor defensiva y empleando el contraataque. Es un equipo potente, veloz por bandas, con buena creación y delanteros”.



Por su parte, Juan Guillermo Arboleda profundizó sobre algunos jugadores rivales, "Sherman (Cárdenas) es un jugador con mucha movilidad, los extremos de Bucaramanga son veloces y (Brayan) Fernández es un delantero desequilibrante. Priorizamos el arco en cero y crear ocasiones ofensivas para ampliar opciones de convertir".



Datos entre Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga se han enfrentado en 203 oportunidades, con saldo de 78 triunfos para el poderoso, contra 62 de los santandereanos y 63 empates. En cuanto a goles marcados, el poderoso convirtió 311 goles y los leopardos anotaron 244.



Independiente Medellín ganó sus últimos dos partidos de Primera División ante Atlético Bucaramanga y acumula cuatro sin perder ante ellos (tres victorias, un empate), dejando su arco en cero en tres de esos encuentros.



Independiente Medellín suma 14 encuentros sin perder como local en la Liga II-2021 (cinco victorias y nueve empates) y aún no sabe lo que es perder en casa este año en la categoría.



Atlético Bucaramanga ha perdido solo uno de sus últimos siete partidos como visitante en Primera División (tres victorias, tres empates), pero fue justamente en la visita más reciente (3-0 vs Águilas Doradas).



Entre los arqueros que han disputado seis partidos como visitante en este torneo, Andrés Mosquera Marmolejo de Independiente Medellín ha dejado su valla invicta en tres ocasiones, más que cualquier otro.



Cristian Blanco de Atlético Bucaramanga es el atacante que más intercepciones ha realizado en esta Liga II-2021 (17, al menos 10 más que el resto).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui; (Edwar López) Javier Reina, Vladimir Hernández, Leonardo Castro, Agustín Vuletich.



D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



T.V.: WIN Sports y WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8