América de Cali busca casa para su juego contra Águilas

Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, le confirmó a Futbolred que esta tarde (1:30 p.m.) sostendrá una reunión con el alcalde Óscar Escobar para determinar si aceptan la solicitud del América de Cali para jugar su partido de local del próximo fin de semana de la Liga Betplay frente a Águilas Doradas.







El funcionario señaló que los directivos rojos hicieron la petición: "En efecto esta mañana tuvimos un acercamiento con el presidente de América de Cali, Mauricio Romero, quien expresó la intención de poder jugar en el Estadio Francisco Rivera Escobar el partido del fin de semana y nosotros desde el Imder hemos dado la disposición para poderlo llevar a cabo. La información se le trasladó al señor Alcalde y me citó a una reunión, incluso me acaba de llegar el link, a la 1:30 de la tarde,para tratar exclusivamente ese tema. Esta tarde podríamos tener la noticia en qué situaciones y términos podríamos hacerlo. Obviamente por la coyuntura de personal de Policía y la parte logística hay que revisar con las secretarías de Riesgo y Convivencia Ciudadana la disposición que tenemos para este fin de semana".



Acerca de si lo ve factible, Granobles dijo que "desde el punto de vista del Imder tenemos la disposición para brindar todas las garantías a un equipo como el América de Cali, tenemos maneras tenemos que considerar la opinión de estas secretarías y el Alcalde en una llamada que me hizo ve esa posibilidad, pero tenemos que sopesar algunas situaciones que tenemos a nivel de ciudad y el tema de la pandemia, pero la disposición de que podamos llevar a cabo el partido".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces