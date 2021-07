¡Águilas Doradas está de fiesta! Cumplió 13 años 'de sueños'  

El club más joven de los equipos antioqueños en Primera División celebra este viernes 16 de julio un año más de vida institucional. Águilas Doradas llegó a sus 13 años, con un ascenso y poco más de una década participando en la máxima categoría colombiana. Mediante un emotivo video, su mánager Fernando Salazar y su hermana, la presidenta del club Paola Salazar hablaron sobre esa emoción de crear una empresa deportiva que está enfocada no solo en lo competitivo, sino en lo social, arrancando como una unión de escuelas deportivas, para estructurar fuerzas básicas.

“Fueron muchos años después de haberme retirado como futbolista activo, diseñándolo en mi cabeza, escribiendo, anotando, haciendo apuntes, comenzando por el color, por el emblema. Soñando con un proyecto grande, serio, dedicado al fútbol profesional y a la formación de niños con valores. Algo que logramos en Itagüí en el 2008”, detalló el señor Salazar.



Por su parte, Paola indicó que “mi hermano me invitó a participar ese proyecto en la parte administrativa, llevaba una buena experiencia y con mis padres nos sumamos a este proyecto. Al comienzo fue difícil, especialmente en el tema de empresa, cuando menos pensamos tuvimos el primer partido en Itagüí y luego fuimos dándole el rumbo a lo que es Águilas Doradas”.



Fernando comentó que “en el segundo año conseguimos el ascenso a primera división y desde eso, el equipo mantuvo la categoría. Llegamos a tener 5.000 niños y jóvenes, de Itagüí y municipios cercanos. Regalábamos la boletería a la comunidad que nos acompañó siempre, en los primeros cinco años clasificamos a los cuadrangulares finales de la Liga, fue un crecimiento en lo deportivo y lo social”.



Además, “hubo muchos jugadores que confiaron en ese proyecto. Luego surgieron otras expectativas y ahora estamos en una gran ciudad como Rionegro donde estamos felices. Como equipo es muy nuevo, comparativo con otros clubes de primera división es muy joven y ha logrado cosas importantes, como clasificaciones a torneos internacionales. Esperamos conseguir un título, volver a un certamen internacional y que seamos ejemplo para otros”.



La presidenta del club dorado explicó como arrancó esa parte social en la institución. “Comenzamos con unos polos de desarrollo en sitios alejados del centro de Itagüí, se nos fueron sumando entrenadores, hasta que todo fue creciendo. Terminamos con 5.200 niños inscritos, parecía la rectora de un colegio, hicimos festivales familiares, el estadio de Ditaires lo llenábamos con los padres de familia, hicimos un departamento de sicología, de odontología, los niños tenían el servicio integral de salud, aparte podían entrar a los partidos con un acompañante”.



Sobre el día donde ganaron el título de la Segunda División donde consiguieron la promoción a la máxima categoría y su crecimiento personal Paola comentó que “el día del ascenso fue especial, esa final yo tenía muchas funciones, cuadrar ese partido en Itagüí fue un reto, empezamos con un resultado adverso, luego pudimos remontarlo, ganamos, ascendimos. Pero no podía celebrar, porque tenía que organizar la celebración. Hemos pasado momentos difíciles, otros muy buenos, tuve a mi hijo y el fútbol fue el que me regaló mi hogar, porque por él, conocí a mi esposo”.



La actualidad de Águilas Doradas está en el corazón del oriente antioqueño, creciendo en su parte profesional y en su lado formativo, con un trabajo serio y dedicado, pensando en grande.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8