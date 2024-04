¿Cuántos puntos son necesarios para clasificar a los cuadrangulares?

La Liga Betplay 2024-1 empieza a tener sus primeros clasificados rumbo a los cuadrangulares semifinales donde solamente ocho equipos podrán acceder. Hasta el momento Atlético Bucaramanga y el Deportes Tolima lograron sumar la cantidad de puntos necesaria para lograr seguir en busca de una nueva estrella.

Ambas escuadras registraron tres puntos más en sus recientes partidos, por lo que lograron sumar 29 puntos que los deja prácticamente dentro de los ocho clasificados. No obstante, el resto de equipos no debería llegar hasta esta suma, sino que serían menos los puntos necesarios.



Según la estadística matemática, los equipos colombianos necesitan sumar 28 unidades al término de la última fecha para lograr estar entre las primeras ocho posiciones. Sin embargo, habrá casos que con 27 puntos puedan acceder a los cuadrangulares semifinales.



Con 28 puntos ya se encuentra Once Caldas, club que prácticamente se encuentra con un lugar asegurado a falta de cinco fechas para terminar la fase de todos contra todos.



Distinta situación vive Millonarios, que con las 15 fechas disputadas, alcanza 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas, misma situación de Atlético Nacional. Ambos conjuntos deberán sumar, por lo menos, nueve puntos más, si quieren ocupar un lugar entre los ocho primeros.