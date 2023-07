Nacional y América, con partido aplazado: reprogramación en Liga

La Liga BetPlay continua en su desarrollo, con el inicio de la segunda fecha del campeonato. La Dimayor había comentado previamente los horarios en los que se disputarían los compromisos. Sin embargo, habrá unos cambios imprevistos, por motivos ajenos a la entidad, pero que comprometen al buen desarrollo del espectáculo.

En un comunicado, la entidad explicó los motivos “En atención a la comunicación presentada el día 13 de julio del 2023, por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, donde se solicitaba que de manera excepcional se reprogramaran algunos partidos entre los días 22 y 23 de julio. La Dimayor procedió a indicar la antelación con la cual publicó las fechas, reiterando la importancia de contar con el acompañamiento de la fuerza pública para los eventos deportivos que tendrían lugar en tales fechas”.



En ese sentido, ratificaron que los partidos afectados son: Unión Magdalena vs América de Cali, Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe, Águilas Doradas vs Atlético Nacional. Por el Torneo, será Llaneros vs Patriotas Boyacá.



El comunicado termina que las fechas en las que se disputarán estos partidos, se dará a conocer próximamente “en atención a la complejidad que representa tal circunstancia extraordinaria para nuestro calendario deportivo”.