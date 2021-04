¡Listos los horarios para los cuartos de final!: el camino al título

La Dimayor dio a conocer el horario y la transmisión que tendrá cada uno de los juegos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Para la ida, solo un partido se disputará el 24 de abril, los otros tres van el día 25. La vuelta será entre el primero y dos de mayo.



La entidad ha tenido en cuenta la participación de los clubes en los torneos Conmebol, para garantizar el mayor descanso posible a los planteles. Esta es la programación dispuesta.



24 de abril



América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



25 de abril

Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



PARTIDOS DE VUELTA



1 de mayo



Millonarios vs América de Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palmaseca

Televisión: Win +



2 de mayo



Independiente Santa Fe vs Junior FC

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +