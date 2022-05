Tabla de posiciones en Liga BetPlay ¡fecha imperdible en Colombia!

Fecha de definición en la Liga BetPlay. En disputa dos cupos, para llegar a los cuadrangulares y seguir con opciones, para poder disputar el primer título del año.



Cabe destacar que ocho de los diez partidos de la jornada, se estarán disputando el sábado 14 de mayo. El complemento será América vs Unión Magdalena y Patriotas vs Cali, que se jugarán el 15 de mayo.



Siga acá EN VIVO, el movimiento de la clasificación y quienes llegarán a los cuadrangulares.

Fecha 20



Sábado 14 de mayo



Tolima vs Envigado

Águilas vs Cortuluá

Medellín vs Pasto

Junior vs Jaguares

Equidad vs Nacional

Pereira vs Bucaramanga

Once Caldas vs Santa Fe

Millonarios vs Alianza Petrolera



Domingo 15 de mayo



Patriotas vs Cali

América vs Unión Magdalena



Tabla de posiciones



1. Tolima 39 pts | +15 dg

2. Millonarios 39 pts | +11 dg

3. Nacional 36 pts | +12 dg

4. Junior 32 pts | +11 dg

5. Medellín 31 pts | +5 dg

6. Envigado 30 pts | +1 dg

7. Alianza Petrolera 29 pts | +3 dg

8. Equidad 27 pts | +4 dg

9. Santa Fe 26 pts | +3 dg

10. Bucaramanga 26 pts | -1 dg

11. Once Caldas 25 pts | 0 dg

12. Jaguares 24 pts | -5 dg

13. Águilas Doradas 24 pts | -9 dg

14. Pereira 23 pts | -2 dg

15. Pasto 22 pts | -3 dg

16. América 20 pts | -6 dg

17. Cortuluá 19 pts | -6

18. Patriotas 18 pts | -7

19. Cali 18 pts | -7

20. Unión Magdalena 11 pts | -19