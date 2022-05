¡Aliste calculadora! Así se definirán los cupos a cuadrangulares

La Liga BetPlay 2022 – I entró en etapa de definición. Las plazas para las finales del certamen están casi definidas, a excepción de dos lugares, que tiene dueño, pero que una serie de resultados los puede sacar de ese lugar, para darle cabida a los clubes que están fuera de los ocho, esperando lograr su resultado y una serie de combinaciones, para lograr entrar en la disputa del primer título del año.



Del primero al sexto lugar de la tabla, serán jueces de los otros o simplemente, jugarán por cumplir y seguir escalando, teniendo en cuenta que el lugar de clasificación, en un eventual empate, será determinante para definir un paso a la final.



Alianza Petrolera

Es séptimo con 29 unidades y gol diferencia de +3, clasificará si gana o empata contra Millonarios. De perder en Bogotá, necesitará que Santa Fe no le gane a Once Caldas en Manizales y que Bucaramanga no gane y no lo supere en el gol diferencia. Al igual que Equidad caiga contra Nacional. Si se dan dos de esos tres resultados los partidos mencionados, avanzará.

Equidad

Se ubica en la octava casilla con 27 unidades y +4 en el gol diferencia. Ganando se asegura en los clasificados. De empatar, necesitará que Santa Fe no le gane al Once Caldas ni Bucaramanga al Pereira. Una derrota los dejará por fuera.

Santa Fe

Es el primero de los que está fuera de los ocho. Noveno con 26 unidades y tres goles de diferencia a favor. Clasificará ganándole al Once Caldas, siempre que Equidad empate o pierda contra Nacional en Bogotá o que Alianza caiga en El Campín contra Millonarios.



El empate podría servir, pero dependerá de una derrota de Equidad contra Nacional, empate o derrota de Bucaramanga contra Pereira. Una derrota lo dejará eliminado.



Bucaramanga

Décimo en la tabla de posiciones, 26 puntos, los mismos que Santa Fe, pero con gol diferencia de -1. Clasificará a cuadrangulares ganando sí o sí, además, esperando una caída o igualdad de Equidad contra Nacional y de Santa Fe contra Once Caldas. Si Alianza cae en Bogotá, el gol diferencia entrará a jugar.

Once Caldas

Los albos están undécimos con 25 unidades y cero en el gol diferencia. Deberán ganarle a Santa Fe, que Equidad pierda, empate o derrota de Bucaramanga. Otro resultado los elimina.