¿Se irá Lucas González? Leonel Álvarez surge como opción en América

América de Cali está en un verdadero infierno y no solo por los malos resultados, sino también por los recientes enfrentamientos con la Policía tras no estar de acuerdo con la seguridad que se les dio en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Más allá de las polémicas, América está más preocupado porque el equipo aún no arranca en esta Liga BetPlay 2023-II y ya van siete fechas, así que el panorama no es el mejor.



Con seis partidos sin conocer la victoria (contando Copa BetPlay), el técnico Lucas González sigue sin encontrar respuestas y la mejor forma para superar esa crisis de resultados. Pese a que ha sido respaldado por los dirigentes, al parecer ya empezarían a tener nombres en carpeta en caso de que el equipo no levante cabeza.



Una de las opciones que maneja América en caso de que Lucas González no continúe como técnico, es la de Leonel Álvarez, quien está libre y según información del periodista de Blu Radio en el programa ‘Blog Deportivo’, es el primer nombre en carpeta, mientras que el segundo es Luis Fernando Suárez.



"Leonel Álvarez es el plan B en América y el plan C es Luis Fernando Suárez. Eso cuentan nuestros informantes", reveló Hernández Bonnet.





Por ahora, habrá que esperar cuál es la decisión final de las directivas con Lucas González, pero por ahora, sigue siendo técnico de América y tendrá que superar esa dura derrota 4-3 frente a Junior y su próximo rival será Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 8 de Liga.