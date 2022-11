Leonel Álvarez: ‘Debemos creer y sumar más triunfos. Falta mucho’

Tras dos fechas, el líder del cuadrangular B es Águilas Doradas. Los del oriente antioqueño llegaron a su segunda victoria y sueñan con ser finalistas. Luego de imponerse por la mínima frente a Deportivo Pasto como visitante, el técnico Leonel Álvarez habló sobre el buen momento que pasan los dorados.

“Felicitar a estos muchachos que están mentalizados en hacer historia, somos merecedores de un muy buen resultado. Nosotros no modificamos nada, vinimos con la intención de ganarle a un buen local, no sé cuántos equipos van a ganar acá, pero este resultado nos permite dar un pasito más. Esto no es como comienza, sino como termina, el esfuerzo de los muchachos que siguen haciendo, nos da un gran triunfo, le ganamos bien a Pasto y creo que hay que seguir trabajando, pensando en lo que viene, con mucha humildad recibimos este resultado, trabajamos, ajustamos movimientos, estamos contentos, agradecidos con Dios y con ellos. Águilas se comportó a la altura y aspiramos a cosas importantes, es un sueño que estamos trabajando”, remarcó.



Además, Álvarez indicó que “somos muy inquietos, queremos un equipo corto en todas las líneas. Todos cumplen una función, el colectivo es importante, pero lo individual también hay que responder, reconocemos que José (Contreras) tapó una pelota de gol, cumple con su trabajo. El trabajo defensivo es importante, estamos con mentalidad ganadora, queremos seguir con buenas sensaciones y logrando resultados. Esto no quiere decir que le ganamos con facilidad a Pasto, ellos son buenos locales, falta mucho, los jugadores hicieron un esfuerzo importante, queremos que se mantengan así”.



Sobre el presente de Marco Pérez y lo que viene en la próxima fecha, Leonel precisó que “Marco (Pérez) volvió a marcar, es importante que nuestro goleador siga en racha, lo está ratificando y queremos que vengan mejores resultados para nosotros. Siempre hay que ajustar, en todas las líneas. Madrugamos a corregir, nos apoyamos en el video, lo que se viene para nosotros es complicado, esperamos sacar un buen resultado ante Medellín, nos preocupamos por lo nuestro y queremos seguir sumando de a tres puntos, llegar al último partido es difícil, ya dimos otro paso y contentos por lo que ha demostrado este equipo”.



El estratega no se relaja, sabe que aún no han ganado nada. “Debemos mejorar en el juego aéreo, jugamos contra Pasto, un buen local, que hasta la última fecha fue primero. Te hizo sentir incómodo, hay que explotar más las bandas, el cambio de orientación, es merecido este resultado, dimos un gran paso. Es una responsabilidad ser primeros del grupo, hay un compromiso importante. Nos metimos en la grande, tenemos el compromiso, la convicción de ganar. Sumamos tres puntos y mantuvimos el cero en nuestro arco, contra Medellín será una final y esperamos afrontarlo de la mejor manera”.



En cuanto a lo que viene el sábado en Rionegro contra el DIM, Leonel comentó que “trabajamos generalizado en todas las líneas, también planeamos cerrar el partido con una línea de cinco, supimos modificar la estructura y hacer bien los cambios, cada partido te permite hacer ajustes. Ojalá todo el grupo esté bien, sin molestias y mentalizados a conseguir buenos resultados”.



Finalmente, el técnico dijo que “nosotros nos hemos trazado sueños, logros a través del trabajo. Hay que correr, hacer doblajes, ser compactos y en cada partido los jugadores están demostrando. Debemos creer, sumar más triunfos, esto falta mucho, pero tenemos una mentalidad ganadora, nos estamos volviendo muy competitivos y lo único que queremos es ganar, este partido era de seis y hasta de nueve puntos, veníamos a ganar, lo logramos y estamos ilusionados con llegar a la final, todavía falta, pero vamos por buen camino”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8