Grave denuncia de Leonel Álvarez contra Varela: ¿le pegó a asistente?

Deportivo Pereira es líder único de la Liga Betplay I 2024 con 26 unidades y está a una victoria de instalarse en los cuadrangulares, tras la victoria 2-1 contra Águilas Doradas este domingo. Su juego ha ido creciendo y sus resultados prueban el éxito del nuevo cuerpo técnico, al mano de Leonel Álvarez.

Sin embargo, ahora se habla poco de esos méritos deportivos y mucho de lo que rodeó la victoria, precisamente por cuenta de una delicada denuncia del técnico Leonel Álvarez en plena rueda de prensa.



“Yo tengo que hacer un alto acá porque esto me da tristeza. Anoté el nombre, Joaquín Varela, cómo este jugador va y le pega tres cachetadas a mi asistente. Aquí se le da amor y cariño a todo el mundo, sobre todo al extranjero, pero eso no está bien, se le está dando trabajo y un sueldo para la familia viva bien, se le da amor, pero sale de un partido y le pega al asistente mío. ¿Un extranjero?”, dijo el estratega.





Presuntamente el jugador Joaquin Varela agredió al asistente técnico del Deportivo Pereira #DeportivoPereira #LeonelAlvarez pic.twitter.com/7opsRvViBx — Isaias Hernández Suaterna (@isaiashernadezs) March 18, 2024

Al parecer, según la prensa local, al final del partido, hubo enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos camino a los camerinos en el estadio Hernán Ramírez Villegas, hechos que habrían requerido la intervención de la Policía.



"Le tocó bailar con la más fea porque yo jugué de 6 y defendí a mis compañeros, para que un extranjero venga y arme lo que armó. Qué respete, esto no puede pasar. No tiene nada que ver con el juego. Si esto nos duele qué nos va a doler, a dónde vamos a llegar", añadió Álvarez.



Águilas no se ha pronunciado oficialmente por estos hechos, que ahora deberán ser aclarados por el delegado de Dimayor y el informe arbitral.