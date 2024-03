Clasificación casi asegurada: las cuentas de Santa Fe en Liga

Independiente Santa Fe sufrió un duro golpe en esta Liga BetPlay luego de haber caído 1-3 ante Millonarios en el clásico capitalino. Una derrota que más allá de haber sido ante su rival de patio, no le afecta tanto al conjunto de Pablo Peirano, quienes ya llevan varios puntos que posiblemente les asegurarán su pase a la siguiente fase.

Sin embargo, cabe resaltar que al equipo de Pablo Peirano le restan 5 jornadas, cosechando actualmente 24 puntos en su haber. Un ‘colchón’ prácticamente asequible para los cardenales, teniendo en cuenta a los rivales que enfrentará por Liga.

Cómo es el calendario restante de Santa Fe



Al conjunto cardenal le restan 5 fechas en este Todos contra Todos, donde disputará 3 de esos como local y 2 como visitante ante equipos que también están peleando por llegar a los cuadrangulares.



Fecha 14

Santa Fe vs. Patriotas



Fecha 16

Santa Fe vs. Atlético Nacional



Fecha 17

Once Caldas vs. Santa Fe



Fecha 18

Santa Fe vs. América de Cali



Fecha 19

Jaguares vs. Santa Fe

Cuántos puntos puede conseguir Santa Fe



Teniendo actualmente 24 puntos y a falta de 5 jornadas. El conjunto de Pablo Peirano podría llegar a un máximo de 39 unidades en el Todos contra Todos, esto teniendo en cuenta si el cardenal llega a conseguir todos los triunfos que le restan.

Posibilidades de acceder a los cuadrangulares



Las probabilidades de que Independiente Santa Fe llegue a disputar la fase semifinal es bastante alta, ya que posiblemente se clasifique con 27-28 puntos. Con este factor, el conjunto cardenal ya tendría lista su presencia a los cuadrangulares con un triunfo como mínimo.