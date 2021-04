Equidad y su balance en cuartos: ¿qué pidió Alexis frente a Nacional?

La Equidad le repitió la dosis a Nacional. En la fecha 2 del torneo regular había ganado 1-0 con anotación de Pablo Sabbag y en esta oportunidad el que les dio el triunfo fue Hansel Zapata. Los aseguradores tomaron distancia en la llave de cuartos de final y tendrá que mantener la diferencia en el Atanasio si quieren jugar la semifinal. ¿Les alcanzará?...

El técnico Alexis García reconoció la labor de sus jugadores y dijo que les resultó lo planeado. "Salió parecido a lo que nos imaginamos: un rival con un buen juego interior y con mucho manejo y rotación, presionando arriba. En esos 15 minutos era importante mantenerlos a raya, luego con la pelota teníamos que darle profundidad para obligar a estirarlos. Las jugadas más claras de gol las tuvo Equidad y nuestro arquero no tuvo trabajo, lo que quiere decir que controlamos un equipo poderoso en ataque, con buenas variantes. Ganamos con justicia".



Por otro lado, el volante Larry Angulo charló con Primer Toque de Win, donde se refirió a ese pedido expreso que les hace Alexis, y no únicamente frente a Nacional. "Nos pide buen orden táctico, que nos paremos bien y que siempre tengamos el arco en cero. Las opciones que tengamos que debemos concretarlas. Herazo que está en buen momento, hay que dársela y que nos ayude a ir adelante en el marcador".



El jugador de La Equidad se refirió al golpe a mitad de semana en Copa Sudamericana, cuando cayeron con Gremio 2-1. Los bogotanos le plantaron cara al brasileño, pero no les alcanzó al menos para sacar un punto. "No veníamos bajoneados, veníamos motivados porque hicimos un buen partido. Sabíamos que Nacional iba a ser un rival difícil y el profe nos preparó. Nos dijo que si hacíamos lo que él decía, podíamos tener el resultado y viajar a Medellín a ratificar el resultado".



Finalmente, Angulo reconoció lo importante que ha sido García en su carrera; su promesa fue ayudarle a recuperar la confianza que había perdido. "Cuando yo llegué a Equidad, el profesor habló conmigo y dijo que quería potenciarme, que me iba a convertir en uno de los mejores volantes de Colombia. Me he entregado a lo que me quiere enseñar, estoy recuperando ese nivel".



La Equidad ahora está a la espera de confirmar estadio para recibir el próximo jueves al venezolano Aragua, por la segunda fecha del torneo continental. El fin de semana viajará a Medellín para la vuelta de los cuartos de final.