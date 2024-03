Medellín busca escalar en Liga y aprovechar ante un Equidad herido

La Equidad e Independiente Medellín rivalizarán en el estadio de Techo, en juego válido por la fecha 13 de Liga BetPlay 2024-I, en la que ambos equipos buscarán una victoria que los deje bien posicionados, aunque la necesidad es más para el conjunto poderoso que está fuera de los ocho.

Los aseguradores venían en buen rendimiento, pero perdieron el invicto de Liga ante Bucaramanga al salir goleados 4-0 de visitante, así que los dirigidos por Alexis García deberán retomar confianza en su estadio y empezar a encaminar su clasificación a cuadrangulares.



Sin embargo, los aseguradores llegan heridos y el Medellín está necesitado de sumar victorias, pues están fuera de los ocho, la diferencia de goles no lo favorecen y no tienen margen de error, pues vienen de perder contra Once Caldas en el Atanasio Girardot, así que deben salir obligados a ganar.



En caso de que el poderoso perder no está en el cronograma, pues de nuevo caería posiciones y empezarían a complicarse más ante la posibilidad de clasificar.



El equipo de Alfredo Arias tendrá un gran reto en Bogotá, debido a que no en los últimos cinco partidos Medellín apenas se ha llevado una victoria, siendo en el 2022. De resto, los aseguradores dominan con tres victorias y registran una igualdad en 2021.



Alineación probable La Equidad:

​Washington Ortega; Amaury Torralvo, Martín Payares, Daniel Polanco, Joiner Montero; Elan Ricardo, Leiner Escalante, Juan Ceballos, Felipe Acosta, Diego Castillo, José Lloreda.



Alineación probable Medellín

Éder Chaux; Leyser Chaverra, Jhon Palacios, José Ortiz, Jimer Fory ; Pablo Lima, Jaime Alvarado, Luis Orejuela Diego Moreno, Miguel Monsalve, Brayan León



La Equidad vs Medellín

Día: viernes 22 de marzo

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Carlos Ortega