Alejandro Restrepo, ¿en la cuerda floja? Cifra preocupante en Nacional

El empate frente a Cortuluá en el debut de la Liga I-2022 pone más interrogantes al proceso de Alejandro Restrepo en Atlético Nacional, si bien, fue campeón de la Copa Colombia en su primer semestre como técnico en propiedad del equipo verdolaga y sus números generales son buenos, con el 62 por ciento de rendimiento, producto de 18 victorias, 11 empates y seis derrotas en 35 juegos oficiales, en los últimos 10 encuentros, Nacional apenas pudo ganar uno, frente a Pereira en cuadrangulares cuando ambos equipos estaban eliminados.

Ahondando este dato, Atlético Nacional de los últimos 10 juegos, empató cuatro y perdió cinco, para un rendimiento del 23 por ciento, insostenible para un equipo que necesita engranar rápido para llegar en buena forma a las llaves de Copa Libertadores, buscando un lugar en la fase de grupos.



Desde octubre hasta el último encuentro, contando Liga y Copa Colombia, Atlético Nacional apenas ganó cinco partidos: Atlético Huila, América de Cali, Once Caldas y dos contra Deportivo Pereira. Empató los dos clásicos contra el DIM, frente a Jaguares en Montería, con Bucaramanga, dos contra Junior, uno más contra Pereira, y el reciente contra Cortuluá. Perdió dos partidos contra Pereira, dos contra Deportivo Cali y uno frente a Millonarios. En total, Nacional disputó 18 partidos desde octubre, donde ganó cinco, empató ocho y perdió 5, para un rendimiento del 42,59 por ciento.



El calendario tampoco le ayuda a Alejandro Restrepo, pues debe enfrentar a dos equipos que no le ha podido ganar en los últimos partidos como contra Junior en el Atanasio y Millonarios en el Campín, la competencia en el torneo local de miércoles, domingo, miércoles, obligará al estratega en cambiar un esquema de juego, ser más propositivo y, contundente si no quiere que esa cuerda floja se rompa.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8