Junior se devoró al Unión en el clásico costeño: súper goleada

Junior de Barranquilla recibió al Unión Magdalena en el estadio Metropolitano por la fecha 10 de Liga BetPlay 2023-II y el equipo de Arturo Reyes logró superar ampliamente al ‘Ciclón’ al golearlo 7-1 y quedarse con el clásico costeño.

Desde el primer minuto Junior se hizo fuerte en ataque y por primera vez el conjunto barranquillero no terminó sufrieron, lográndose sentir bastante cómodos en el campo.



Los problemas en el Unión comenzaron tras la expulsión de Nicolás Gil. Esa ausencia en defensa fue un detonante para que Junior aprovechara marcar goles de manera consecutiva.



Carlos Bacca fue el primero en abrir el marcador y en el minuto 9 a través del punto penalti, el experimentado delantero marcó para dar confianza a sus compañeros.



Pese a que los dirigidos por Harold Rivera trataron de recomponer para llegar al empate, Junior siguió inspirado y aprovechó varios errores en zona defensiva.





El autogol de James Castro en el minuto 19 certificó que Unión Magdalena no estaba bien en el campo de juego y Junior entendió esa falencia para hacer más goles.



En el minuto 24, llegó una joya de Déiber Caicedo, quien, con un lujoso taco, logró vencer a Ramiro Sánchez, que supo vivir un total infierno en Barranquilla.



Los goles del tiburón continuaron y a tres minutos de finalizar el primer tiempo, apareció una definición de José Enamorado y luego una de Déiber Caicedo, quienes dejaron la cifra de 5-0 en el descanso.



En el complemento el partido no cambió mucho, aunque el técnico Harold Rivera hizo de entrada tres cambios y uno de ellos fue el del arquero Ramiro Sánchez, quien recibió los cinco en la primera parte.



Sin embargo, eso no surtió mucho efecto y Junior logró en el minuto 63 el sexto gol a través de Déiber Caicedo, quien supo aprovechar una asistencia de Carlos Bacca, convirtiéndose hasta ahí en un resultado histórico.



Aunque la superioridad era clara y la victoria ya estaba definida, Unión Magdalena tuvo su pequeño desquite al encontrar el gol del descuento en el minuto 67. Allí, Gustavo Torres fue el encargado de poner el primero para el ciclón en Barranquilla.



La histórica goleada llegó sobre el final del partido y a cuatro minutos del final, el árbitro sancionó un penalti a favor de Junior tras una falta de Isaac Camargo. El encargado de convertirlo fue Steven 'Titi' Rodríguez, quien no falló y puso el 7-1. Sin embargo, luego se fue expulsado tras un agarrón con otro jugador del equipo visitante.



El partido se volvió de trámite para Junior y consiguió finalmente un aplastante resultado de 7-1 en Barranquilla que lo hacen tomar confianza para lo que vienen. Esta victoria dejó a los de Reyes parcialmente en los ocho mejores con 13 puntos. Por su parte, Unión quedó con 14 unidades y pese a la goleada sufrida, permanece en zona de clasificación.