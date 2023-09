Equidad agravó enfermedades contra Chicó: ‘empatitis’ y anemia de gol

No hay quien meta un gol en La Equidad. Este sábado el equipo bogotano completó su quinto partido sin anotar en la Liga BetPlay II-2023, y así fue imposible superar al Boyacá Chicó, en partido de la fecha 10 del campeonato.



En el estadio de Techo se encontraron los equipos con más igualdades en sus partidos, así que él resultado no sorprende: 0-0 clavado, que deja a ambos equipos con 7 empates en diez jornadas.



Aunque lo de Equidad es para que Alexis García esté preocupado, pues su equipo no marca desde el 12 de agosto, contra Santa Fe, en la fecha 5 de la Liga II. Justamente su último triunfo liguero había sido contra Chicó (2-0) en la tercera jornada, el 31 de julio.



El arquero Víctor Soto fue la figura del partido, pues Equidad atacó desde el primer tiempo, pero el guardameta fue el cerrojo del equipo boyacense y evitó en más de una ocasión que el asegurador rompiera su mala racha y se mejorara de la anemia de gol que lo invade.



Equidad tuvo una ventaja por más de media hora: al minuto 58, el VAR detectó un codazo de Galileo del Castillo, defensor del Chicó, sobre Martín Payares; así, el árbitro Ferney Trujillo revisó la jugada y le sacó tarjeta roja a Del Castillo, dejando con diez hombres al ajedrezado.



Ambos equipos suman 10 puntos en la mitad del campeonato, y Chicó teme por la tabla de descenso.