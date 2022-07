Junior y su maldición en la altura: agónica victoria de Patriotas

Volvió el fútbol colombiano. Junior de Barranquilla, en medio de la incertidumbre por el futuro de Miguel Ángel Borja, cayó 1-0 en su visita a Patriotas en La Independencia de Tunja.

La primera parte contó con acercamientos claros de ambos equipos. Si bien los boyacenses intentaron imponer condiciones desde el arranque, el cuadro barranquillero no se amilanó.



El dueño de casa probó suerte a partir de la media distancia. Leonardo Flóres tuvo la más clara sobre los 32', luego de sacar un bombazo descansando casi 30 metros que exigió la volada de Sebastian Viera. Magistral atajada.



Cuatro minutos después, Fernando Uribe erró dos oportunidades increíbles para abrir la cuenta. Primero, recibió un centro a media altura en el área chica, pero no pudo conectar el balón; después, intentó un remate de volea, pero le erró a la bola...



Para la segunda parte, el VAR fue protagonista. Pasada la hora de compromiso (61'), Jhon Pajoy recibió una fuerte de Jonathan Ávila al borde del área. El juez central sancionó pena máxima sin dudar. Aún así desde el VAR le avisaron al referí que aunque Pajoy tenía el pie sobre la raya, el impacto fue en su canilla que estaba fuera. Al final fue tiro libre.



Precisamente en dicha acción, ‘Cariaco’ González remató directo a puerta y el goleo Luis Hurtado evacuó en la línea final.



El marcador terminó abriéndose al minuto 83. Carlos Mosquera centró en un tiro libre de costado, Edward Bolaños llegó desde atrás, le ganó a su marca y con la testa venció la resistencia de Viera. Completamente dormida la defensa visitante.



Finalmente los tres puntos se fueron para Patriotas, resultado vital pensando en su lucha por no descender. Flojo inicio del Junior en la Liga-II.