Junior camina por la delgada línea de clasificar o terminar sufriendo

Este miércoles se cerrará la penúltima fecha de Liga Betplay 2021-II, con el duelo entre Atlético Junior y La Equidad. Sin embargo, no se trata de un partido más; hay varios interesados en lo que pueda pasar y hacen sus propias cuentas.



Los dirigidos por Arturo Reyes están entre ganar y asegurar su clasificación a los cuadrangulares, o dejar escapar puntos y terminar sufriendo en la última jornada, cuando visitarán en Barrancabermeja a Alianza Petrolera.



Junior suma 29 puntos y está instalado en la séptima posición. Todavía no tiene cupo seguro a la siguiente fase, pero si gana no solo se asegurará, sino que escalará hasta la quinta casilla. A eso aspiran. Al frente tendrán a un Equidad que anda "haciendo de las suyas" en los últimos partidos y que ya hizo ver mal a dos grandes. Millonarios y América lo padecieron pero los rojiblancos no quieren complicarse.



"¡MAÑANA ES EL GRAN DÍA! Todos al Metropolitano, juntos no podemos dejar escapar la posibilidad de entrar a los cuadrangulares semifinales", publicó la cuenta oficial de Junior en la previa.



Los barranquilleros llegan al Metro después de empatar con Santa Fe (1-1). No pierden hace tres jornadas, cuando cayeron por goleada frente a Millonarios. Después de eso igualaron con Quindío (0-0) y vencieron al Pasto (2-1); puntos que le significaron mantenerse entre los ocho y estar acariciando la clasificación. Su rival anda en alza y, sin mucho por perder, ha conseguido poner en aprietos a sus rivales. Después del 2-2 con Águilas derrotó 0-1 a Millonarios y venció 2-1 al América. Alexis García y su corte, están en la decimoquinta posición con 22 unidades.



Hay varios equipos mirando de reojo este partido puesto que una caída a Junior dejará en vilo un cupo, que se pelearán en la jornada 20 que se jugará el próximo domingo. Seguramente, este miércoles le enviarán sus energías al asegurador para tener más chances en el remate del todos contra todos.



Por lo pronto, Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima y Deportivo Pereira ya están del otro lado y en la última jornada se jugarán la posibilidad de ser cabeza de grupo. Alianza Petrolera y Deportivo Cali, con 30 puntos, están parcialmente clasificados y solo una combinación de resultados en contra los dejaría por fuera. El octavo es Envigado, con 27, los mismos de Jaguares y Bucaramanga. América, con 26, también tiene opciones matemáticas de entrar. Todos muy pendientes de lo que pueda pasar entre Junior y Equidad.