Sebastián Viera, contra viento y marea: partido 600 y lejos del retiro

Este sábado 23 de julio, Sebastián Viera jugará su partido número 600 con la camiseta de Atlético Junior, el club en el que completa 12 temporadas, todo un récord en Liga Betplay.

El uruguayo celebra que a sus 39 años, nadie, ni siquiera su suplente por años, José Luis Chunga, haya logrado desplazarlo: "suplente por decisión técnica, una sola vez, y entré en el segundo tiempo porque se lesionó Chunga (Lanús 1, Junior 0, en Copa Sudamericana, el 17 de julio de 2018). Creo que dos o tres veces más, como mucho, por descanso. Son 12 años estando de titular", dijo, con orgullo, en charla con el diario El Heraldo.



¿Retiro? Nunca ha estado tan lejos: "Ya estoy en 39, ha pasado tan rápido el tiempo. Me siento muy bien, tengo muchísimas ganas, me siento igual que siempre, de verdad. Gracias a Dios las lesiones me han respetado. También veo las estadísticas, y en los últimos cuatro o cinco años he jugado la máxima cantidad de partidos, más que cuando recién llegué en 2011", afirmó.



Viera ha sabido ser campeón pero también ha sufrido la derrota en momentos clave como la final de la Copa Sudamericana. Últimamente sus propios hinchas lo han criticado, pero él tiene la defensa perfecta: "Sé cuando ando bien, cuando ando mal, lo que debo corregir, lo que debo seguir haciendo, no me guío por un mensaje en las redes sociales", dijo.



Lo que viene ahora pueden no ser otros 600 partidos pero sí la expectativa de volver a gritar campeón de la mano de un Carlos Bacca que, está seguro, ha vuelto para hacer la diferencia: "Carlos va a darle jerarquía al equipo, obviamente. Un jugador que ha ganado todo lo que ha ganado, que ha estado en tantas campañas en Europa, ya con el solo nombre, con estar parado en la cancha, le da jerarquía al equipo. Su jerarquía, obviamente, enriquece a Junior", concluyó Viera en su conversación con el diario barranquillero.